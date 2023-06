Agente in sede: clamoroso ritorno all’Inter, c’è l’annuncio

Si parla di un clamoroso ritorno all’Inter, dopo quasi nove anni: ne ha parlato anche l’agente, avvistato nella sede nerazzurra per concludere alcuni colloqui con la dirigenza

Le novità sul mercato dell’Inter potrebbero riguardare anche il ritorno all’ovile di un canterano. Nell’aria c’è l’idea di uno scambio tra i nerazzurri e la Salernitana. L’Inter starebbe trattando il ritorno di un attaccante che ha avuto in rosa del 2013 al 2015, cedendo ai granata un giovane di belle speranze, che piace anche al ct della Nazionale Mancini.

L’attaccante sulla via del ritorno potrebbe essere Federico Bonazzoli. Il giovane che interessa ai campani è invece Gaetano Oristanio, centrocampista offensivo che negli ultimi due anni ha giocato in Olanda, in prestito al Volendam.

Quindi Bonazzoli potrebbe essere il quarto attaccante dell’Inter della prossima stagione: un ex, considerato per un clamoroso ritorno, così come confermato, velatamente, anche dal suo agente. L’attaccante scuola nerazzurra è attualmente un tesserato della Salernitana e ha un contratto in scadenza nel 2026. Sousa non lo considera come un elemento utile, e quindi è in uscita.

Ritorno all’Inter: l’agente apre allo scambio

Il suo agente Tullio Tinti, in visita alla sede dell’Inter per parlare del rinnovo di Bastoni, ha parlato anche dell’attaccante, rivelando che Bonazzoli sarebbe felicissimo di rivestirsi di nerazzurro: “Sarebbe il suo sogno“, ha detto Tinti, “e io sarei molto felice se tornasse all’Inter. Federico è un talento proprio perché è cresciuto lì, e sarebbe una cosa bella per il calcio italiano“.

Come stanno davvero le cose? Per ora l’idea di una trattativa è allo stato embrionale. L’Inter è sì interessata a Bonazzoli, ma non è convinta che sia una buona idea cedere a titolo definitivo Oristanio. La Salernitana, invece, sembra più che soddisfatta da un affare del genere. I dialoghi tra le due società continueranno nei prossimi giorni. All’Inter, uno come Bonazzoli, farebbe comodo, anche in ottica liste. Ma Marotta non prenderà nessuno prima di aver venduto Correa.

Oristanio, fantasista classe 2002, si è fatto notare con buone prestazioni nell’Under-21 e ha giocato bene in Olanda: nell’ultima stagione ha segnato sette reti. L’Inter preferirebbe mantenere un minimo di controllo sul ragazzo. Quindi anche in caso di scambio potrebbe inserire la clausola della recompra.

Da Mazzarri a Inzaghi, la corsa di Bonazzoli

Bonazzoli esordì giovanissimo con l’Inter: Walter Mazzarri, lo buttò in campo nel dicembre 2013, quando l’attaccante aveva sedici anni e mezzo, in Coppa Italia contro il Trapani. Il debutto in Serie A arrivò l’anno dopo, nella sconfitta per 2-1 con il Chievo.

Nel mercato invernale del 2015 venne ceduto alla Sampdoria pur rimanendo per altri sei mesi in nerazzurro (giocò con la formazione Primavera e vinse da protagonista il Torneo di Viareggio). Il ragazzo ha giocato dunque nella Sampdoria, poi nel 2016 nel Virtus Lanciano, l’anno dopo al Brescia (dove collezionò venticinque presenze e due reti). Nel 2017-2018 fu preso sempre a titolo temporaneo della SPAL.

L’anno dopo segnò otto goal in prestito al Padova. Nel 2019 tornò alla Samp, segnando sei reti. Nel 20-21 ha cominciato il campionato con il Torino. A gennaio del 2021 è stato girato in prestito alla Salernitana, che poi lo ha comprato a titolo definitivo, per 5 milioni, nel luglio 2022.

Intanto l’Inter blinda Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005. Dopo una breve contrattazione è stato trovato l’accordo tra il club meneghino e l’agente Mario Giuffredi per il rinnovo del contratto del ragazzo fino al 2027. Suo fratello maggiore, Sebastiano, dovrebbe essere girato di nuovo in prestito o ceduto a titolo definitivo: difficilmente sarà lui il quarto attaccante della rosa dell’Inter. Stessa sorte per Satriano e Mulattieri (che è vicinissimo al Saussuolo).