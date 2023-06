Ha firmato con l’Inter: operazione in Serie B

Accordo già trovato coi nerazzurri per il rinnovo. Non è più in scadenza ma il suo futuro imminente è destinato a dover essere altrove. Nuova soluzione in arrivo

Non c’è tempo per riposare. L’Inter è già al lavoro e progetta, perciò, quella che risulterà poi essere la prossima stagione.

Un’annata nella quale l’Inter è, complice l’importante percorso condotto in Champions League nella passata stagione, indubbiamente chiamata a dover fare meglio anche in campionato provando, di fatto, a tornare a mettere le mani sullo Scudetto e, di conseguenza, sulla tanto ambita seconda stella.

Ciò nonostante, i nerazzurri vogliono essere al top ed è per questo che tengono sott’osservazione qualsiasi tipo di situazione: sia in ambito prima squadra che dal punto di vista del settore giovanile insomma.

Proprio tra le file nerazzurre – sì, ci stiamo riferendo al settore giovanile – milita un gran bel prospetto di nome Francesco Pio Esposito: colui che, pur essendo un centravanti classe ’05, ha preso parte al Mondiale U20, disputatosi in Argentina meno di un mese fa, e dove la spedizione del tecnico Carmine Nunziata si è arresa solamente in finale contro l’Uruguay.

L’Inter ha, infatti, tutte le intenzioni di continuare a puntare forte in futuro sul ragazzo ed è per questo che, complice la scadenza fissata nella giornata odierna sul proprio contratto, ha deciso di estendere la durata del proprio accordo assieme allo stesso Esposito, fratello di Salvatore – quest’oggi in forza allo Spezia – e Sebastiano, di rientro dal prestito trascorso al fianco del Bari e che, non per niente, anche lui di attuale proprietà nerazzurra.

Ora, a rinnovo ormai concordato assieme alla ‘Beneamata’, il terzogenito degli Esposito potrebbe, in qualche modo, ripercorrere le orme del più grande dei tre fratelli. Ecco in che modo.

Tutto fatto per il rinnovo tra Francesco Pio Esposito e l’Inter: i nerazzurri lo cederanno in prestito, c’è lo Spezia

Dopo aver, praticamente, risolto tutte le pratiche inerenti al suo rinnovo di contratto, l’Inter pensa a come gestire la situazione Esposito: giovane centravanti classe ’05 che i nerazzurri vogliono cedere ora in prestito in modo tale da permettergli di ‘farsi le ossa’.

E’ proprio questa, non a caso, l’intenzione da parte della ‘Beneamata’: società che, ad essere sinceri, ha già escogitato il seguente piano per Francesco Pio Esposito, calciatore su cui punterà in futuro e che ora è disposto a cedere a titolo temporaneo.

L’idea è quello di girarlo, per l’appunto, a qualche club. Su tutti, c’è lo Spezia: società interessatissima al ragazzo e che, non per niente, ha già avanzato tale richiesta nei confronti dell’Inter. Accordo, perciò, vicino tra le due parti.