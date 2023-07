‘Allarme’ Inter: 100 milioni tra Psg e United

Non soli i ‘Red Devils’ su di lui. Altra possibile proposta indecente in arrivo da parte dei parigini. Inter, stai attenta: ora si che puoi perdere per davvero un big

In casa Inter è tempo di bilanci oltre che di valutazioni inerenti alla prossima finestra di calciomercato estiva: dove, c’è da dirselo, così come Marcelo Brozovic, anche qualche altro importante tassello della squadra di Simone Inzaghi potrebbe, a determinate condizioni, finire per dire addio.

Su tutti, spicca il nome di Nicolò Barella: vero e proprio braccio destro del croato in tutti questi ultimi anni dove, i due, hanno stretto un rapporto amichevole e confidenziale oltre l’inimmaginabile.

Proprio una volta venuti a conoscenza dell’addio di ‘Epic Brozo’, infatti, innumerevoli tifosi interisti sono finiti per pensare al peggio: ossia ad un potenziale ed immediato addio da parte del sardo. Ciò nonostante, ad oggi, l’Inter non ha benché la minima intenzione di arrivare a privarsi dell’ex Cagliari, se non – solo ed esclusivamente – difronte ad una vera e propria proposta choc (e no come nel caso dei 60 milioni offerti da parte del Newcastle).

Stesso e identico discorso anche per i vari Bastoni e Lautaro Martinez. Proprio quest’ultimo, non a caso, continua a restare nel mirino di determinate big europee pronte, da un momento all’altro, a poter tendere un nuovo affondo: Manchester United su tutte.

Ad ogni modo, i ‘Red Devils’ non sono i soli a nutrire un particolare debole calcistico nei confronti del ‘Toro, in quanto vi è da considerarsi anche il Psg: altra società che, qualora ci fosse la giusta occasione, potrebbe finire per avventarsi sull’ex Racing in questo modo.

Calciomercato Inter, Lautaro non ancora al riparo dalle sirene estere: occhio al blitz del Psg da 100 milioni

Eccezion fatta per il Manchester United, interesse del quale vi abbiamo parlato sino ad un attimo fa, un altro club particolarmente intrigato dall’idea di ingaggiare, eventualmente, un giorno Lautaro Martinez è, sicuramente, il Psg.

Proprio ‘Les Parisiens’ devono, infatti, pensare a come sopperire alla recentissima perdita di Lionel Messi: colui che nelle scorse settimane ha raccolto le valigie che sino ad un attimo fa si trovavano dalle parti della ‘Tour Eiffel’ per poi accasarsi, in via successiva, all’Inter Miami a parametro zero.

Ora, visto e considerato che in questo momento il Psg non può ancora permettersi di ingaggiare Lautaro Martinez – questo perché Luis Enrique e i suoi possiedono ancora fin troppe pedine offensive per poterne ingaggiare una nuova – proprio nel caso in cui Al-Khelaifi e compagnia decidano di fare non piazza pulita, ma quasi, gli stessi parigini potrebbero, a quel punto, pensare di formalizzare una concreta offerta nei confronti dell’Inter per il loro attuale numero 10.

Anche vero però che, come già anticipato, i nerazzurri non hanno ad oggi la minima intenzione di arrivare a cedere il ‘Toro’. Diverso, invece, in caso di potenziale offerta in arrivo dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Il tutto, su esplicita richiesta, nel caso, da parte dello stesso tecnico spagnolo, da poco approdato sulla panchina del Psg, colui che ha sin da sempre apprezzato le doti tecniche dell’ex Racing.