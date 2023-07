Rescissione UFFICIALE: subito telefonata all’Inter

Un altro Campione del Mondo proposto ai nerazzurri. Offerta in arrivo sul tavolo della ‘Beneamata’. Ecco che cosa fa sapere Marotta a riguardo

In casa Inter proseguono i lavori in vista della prossima stagione: e no, non stiamo parlando di cambiamenti dal punto di vista della sede di Appiano Gentile, o di quella di ‘Viale della Liberazione’ ma di un vero e proprio restyiling per quanto ne concerne a proposito della rosa di Simone Inzaghi.

Proprio i nerazzurri hanno, infatti, già scaldato i motori ingaggiando Marcus Thuram: figlio d’arte dell’ex Campione del Mondo, Lilian, che si è praticamente accasato ai nerazzurri a fronte di un accordo quinquennale che lo vedrà beneficiare di una cifra pari a 6 milioni di euro netti a stagione.

Ciò nonostante, l’Inter deve anche pensare a come sostituire il partente Skriniar dopo che è saltato Azpilicueta.

Al tempo stesso, però, non è per nulla da trascurare un’altra idea: ossia quella di poter vedere tutta una serie di determinati agenti tentare una visita di cortesia dalle parti di ‘Viale della Liberazione’, il tutto con l’intento di sponsorizzare alcuni determinati calciatori, magari post rescissione di contratto. Uno di questi è sicuramente Samuel Umtiti, ieri separatosi ufficialmente dal Barcellona.

Rescissione Barça-Umtiti in arrivo: può finire per essere proposto anche all’Inter

Umtiti aveva fatto rientro in Catalogna dopo la positiva esperienza in prestito al Lecce.

Poche ore fa, quindi la risoluzione del contratto coi blaugrana.

Da lì, prende ora quota l’idea di poterlo vedere approdare altrove, magari nuovamente in Serie A (sullo sfondo c’è già il Lione). In tal senso, occhio perché – tra le tante cose – potrebbe anche finire per essere proposto pure all’Inter.