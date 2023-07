Post-Onana, ostacolo insuperabile da 60 milioni

Secondo la stampa spagnola, per il post-Onana l’Inter seguirebbe un portiere da tempo nel mirino dei top club europei

Si tratta di un estremo difensore molto quotato in Spagna, e che Pep Guardiola avrebbe voluto portare al Manchester City. Di chi stiamo parlando? Oltre ad Anatolij Trubin, l’Inter starebbe seguendo anche il portiere dell’Athletic Bilbao Unai Simon.

Il ventiseienne spagnolo è un elemento di sicuro valore ma ha una valutazione parecchio alta. E ciò lo rende un obiettivo fuori mercato per l’Inter. Nella lista degli estremi difensori presi in esame per il post-Onana, il basco è forze il nome più complicato.

Venuto fuori delle giovanili dell’Athletic Bilbao nel 2011, Simon ha cominciato ad allenarsi con i grandi già nel 2016, dopo aver fatto tutta la trafila con le formazioni under e la seconda squadra.

Nel 2018, ha firmato un prolungamento di contratto valido fino al 2023, poi è stato ceduto in prestito all’Elche CF, squadra della Segunda División spagnola. Tuttavia, quando l’Athletic ha venduto Kepa, e in concomitanza con l’inaspettato infortunio di Iago Herrerin, Unai Simon è stato richiamato per fare il secondo ad Alex Rimiro.

Schierato contro il Real Madrid, il giovane portiere ha subito stupito tutti risultando decisivo nella difesa del pareggio conquistato dalla sua squadra. Portiere reattivo fra i pali, con ottimi riflessi e grande personalità, Simon ha cominciato anche a essere convocato con la Nazionale maggiore, dopo aver ben figurato nell’Under-21 spagnola.

Post-Onana: l’Inter sul portiere che piace a Guardiola, ma costa carissimo

Inizialmente fu convocato come terzo portiere dal ct Luis Enrique per le partite inaugurali di Nations League. Nei mesi successivi si è imposto come prima scelta, scalzando De Gea. Lo stesso ha fatto nel suo club: nella stagione 2019-20, Simon è diventato il portiere titolare e ha dato il via a un’annata super, forse la migliore della sua carriera. Così si è guadagnato un prolungamento fino al 2025. Già da un anno il portiere è seguito attentamente da Guardiola, che lo ha indicato come obiettivo di mercato.

Alcuni media spagnoli affermano che ora il portiere potrebbe cedere alle lusinghe di Marotta. Altri giornali, come El Chiringuito de Jugones, ribadiscono un’informazione opposta: pare infatti che l’Athletic non voglia assolutamente vendere il portiere. A meno di un’offerta super. Cioè superiore ai 60 milioni di euro.

Come stanno davvero le cose? Allo stato attuale, il club basco non ha ricevuto alcuna offerta formale. E l’Inter non ha in mente di spendere così tanto per un portiere. Con la cessione di Onana potrebbero entrare più di 50 milioni, attraverso cui i nerazzurri intendono finanziare il grosso del loro mercato. Da quei soldi devono venir fuori un nuovo portiere, un difensore centrale e un attaccante (Lukaku).

La trattativa Manchester United-Inter entra nel vivo

Ci siamo, in questi giorni si capirà il destino di Onana e dunque si potrà anche stimare il budget con cui l’Inter proverà a rinforzarsi per la prossima stagione. A ora tutto sembra immobile, ma verosimilmente, già da qualche ora, la trattativa tra Inter e Manchester United per il portiere camerunense è entrata nel vivo.

L’affare procederà solo alle condizioni dei nerazzurri. L’Inter non vuole svendere. E se non si troverà la quadra, il portiere resterà felicemente a Milano. In pratica, André non si muove per meno di 55-60 milioni di euro.

Difficilmente i Red Devils si siederanno al tavolo con una proposta simile. Partiranno con un’offerta più bassa. In Inghilterra credono che lo United riuscirà a spuntarla per 40 milioni. Ma Ausilio e Marotta hanno già lasciato intendere che daranno il via libera alla cessione solo di fronte a un’offerta in linea con i loro piani.