Dal Milan all’Inter, scambio Juve con McKennie

Bianconeri tentati dal difensore centrale rossonero in forte crescita sotto la guida di Pioli, ma al no del Milan la direzione di Allegri potrebbe improvvisamente essere un’altra

Rivoluzione in atto per la Juventus nel reparto di centrocampo. Nulla a che vedere con l’Inter che ha infine chiuso l’accordo con l’Al-Nassr per la cessione di Marcelo Brozovic oppure con il Milan, fresco di cessione di Sandro Tonali al Newcastle United. La dirigenza della ‘Vecchia Signora’ intende fare molto ‘peggio’ e sarebbe pronta a tutto pur di liberarsi di quegli elementi che non hanno più alcun ruolo nella rosa di Massimiliano Allegri.

Oltre a Denis Zakaria e Arthur, anche Wes McKennie resta ancora sul mercato delle medie realtà europee. L’affare per il centrocampista statunitense con il Leeds United, infatti, è andato incontro ad improvvisa rottura nel momento in cui il club inglese non ha rispettato la richiesta minima di permanenza in Premier League. Così facendo la Juventus è stata nettamente penalizzata per la notevole svalutazione del cartellino del calciatore, il quale ha dovuto fare rientro alla base torinese come da contratto.

Il suo destino comunque non parrebbe a tinte bianconere e si cercano soluzioni utili per sfruttare ancora quel buon valore di mercato che detiene. Tanto che, nelle ultime ore, la Juventus avrebbe addirittura tentato uno scambio con il cartellino di Pierre Kalulu del Milan per rinforzare il reparto difensivo a disposizione del tecnico toscano per la prossima stagione. Come prevedibile, la compagine rossonera ha rispedito al mittente la proposta blindando il proprio calciatore, prelevato dal Lione per poco più di un milione tre anni fa.

Calciomercato, il rifiuto del Milan spiazza la Juve: virata su Dumfries

Delusa dal rifiuto del Milan, la Juventus ha però modo di piazzare il cartellino di McKennie all’Inter sfruttando la spasmodica ricerca della dirigenza nerazzurra a nuovi elementi per il centrocampo.

In cambio i bianconeri potrebbero chiedere il cartellino di Denzel Dumfries, esterno destro olandese già sondato sul mercato europeo, per rimpiazzare l’uscita di scena di Juan Cuadrado. Anche in quella circostanza però è molto probabile che l’Inter faccia muro bloccando il trasferimento, in quanto il profilo dello statunitense non è mai stato preso in considerazione prima d’ora per caratteristiche e stile di gioco.