Frattesi-Inter, stretta decisiva: 35 milioni con contropartita

Ulteriore avvicinamento della formazione nerazzurra al cartellino del centrocampista del Sassuolo, con cui si è scesi a patti per un’altra trattativa

Ormai ci siamo quasi. Restano gli ultimi dettagli da limare tra le parti per definire quella che rappresenta oggi una delle operazioni più importanti del mercato estivo dell’Inter di quest’anno. Davide Frattesi potrebbe infatti diventare un nuovo calciatore a disposizione di Simone Inzaghi già nei prossimi giorni.

Dopo aver raggiunto l’intesa con la sua entourage nelle passate settimane nonostante l’interesse smodato di Juventus, Milan e Roma, il calciatore avrebbe ricevuto anche il via libera da parte del Sassuolo alla sua partenza con la condizione di ricevere un’offerta degna del valore del suo cartellino da parte della pretendente ideale.

Contatti e trattative lanciate hanno infine portato l’Inter a presentare l’offerta definitiva da 25 milioni di euro a mezzo di un prestito con obbligo di riscatto al cospetto dell’amministratore delegato degli emiliani, Carnevali. Aggiungendo nel mezzo, inoltre, anche la trattativa per la cessione a titolo definitivo del cartellino di Samuele Mulattieri (fino alla passata stagione in prestito al Frosinone in Serie B) come contropartita tecnica, valutato dai nerazzurri almeno 8 milioni.