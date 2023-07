Onana tra United e Al-Nassr: la verità sull’affare con l’Inter

By

Il portiere camerunese accostato anche al club acquirente di Brozovic e Cordaz in un nuovo intreccio di mercato dopo quello con il Manchester United, ecco l’indizio

Ancora nulla di definito tra André Onana e il Manchester United dopo le tantissime voci di mercato che avevano visto le due parti protagoniste nelle ultime settimane.

Il club di Erik ten Hag, infatti, aveva incredibilmente scalzato il Chelsea che sembrava la vera e unica diretta interessata al cartellino del portiere camerunese per rimpiazzare Edouard Mendy, ma ad oggi non sarebbero piovute offerte importanti dai ‘Red Devils’ al cospetto della dirigenza nerazzurra che senza fretta alcuna preferisce valutare e poi trarre le somme della situazione sull’ipotetico sostituto di David De Gea.

La permanenza del pupillo di Simone Inzaghi resta comunque un’opzione assolutamente ponderabile, specie se tutti gli altri affari di mercato tra cessioni e acquisti non dovessero gravare particolarmente sulle casse nerazzurre e rendere necessario un altro intervento da parte di Giuseppe Marotta. Eppure ciò che ha davvero fatto paura nelle ultime ore non è stato tanto lo United quanto lo pseudo-avvicinamento dell’Al-Nassr ad Onana, nello stupore generale.

Calciomercato, Onana all’Al-Nassr? Smentita sull’interesse trapelato

Come raccontato da ‘calciomercato.it‘ in esclusiva, il club della Saudi Pro League avrebbe infatti adocchiato il portiere nerazzurro dopo aver messo già le mani su Marcelo Brozovic e Alex Cordaz senza tuttavia essersi pronunciato a mezzo di alcuna offerta ufficiale.

Il calciatore – ipoteticamente – potrebbe aggiungersi al già ricco bottino arabo rinforzando un reparto cruciale per la corsa al titolo saudita, mentre all’Inter starebbe il compito di affrettarsi per chiudere qualunque trattativa nei confronti del prescelto erede.

Le ultime informazioni raccolte da ‘interlive.it’, però, completano questo quadro incredibile sottolineando che l’Al-Nassr non ha affatto previsto l’inserimento di Onana nella lista degli obiettivi di questa sessione di mercato. Smentito l’interesse per il portiere, dunque, il club di Cristiano Ronaldo potrebbe fiondarsi sull’altro obiettivo Justin Bijlow del Feyernoord: uno dei portieri in rapida crescita nello scenario internazionale, etichettato da molti il migliore nel suo ruolo nel campionato olandese di Eredivisie.