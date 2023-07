Coutinho di nuovo all’Inter: spunta un’altra ‘offerta’

L’ex nerazzurro riaccostato ancora alla causa milanese potrebbe essere invece dirottato in Turchia ad un prezzo stracciato, lì lo aspetterebbe un club storico

Roba da non credere. Dopo un percorso che lo ha portato dall’Inter al Livepool, passando da Barcellona e Bayern Monaco, Philippe Coutinho potrebbe tornare nuovamente alla base nerazzurra.

Il riavvicinamento del centrocampista al club che lo ha effettivamente lanciato nello scenario europeo ed internazionale, però, ha soltanto il sapore di sogno di improbabile realizzazione.

Non tanto per le condizioni economiche che a quanto pare restano piuttosto modeste quanto per il fatto che un profilo simile non troverebbe buoni spunti all’interno dello schema tattico di Simone Inzaghi.

Coutinho è infatti un fantasista rifinitore, difficilmente piazzabile nella parte bassa del centrocampo o sulla fascia a tutto campo come fosse un Dimarco o un Dumfries. Le sue mansioni restano prettamente offensive, lasciando intendere che possa tornare utile soprattutto a formazioni con un impianto tattico a tre in attacco.

Calciomercato, Coutinho all’Inter affare improbabile: 8 milioni dal Besiktas

Ma il suo nome, al di là del rapporti di stima che conserva con l’Inter, è stato comunque inserito dall’Aston Villa nella lista degli esuberi di questa sessione estiva di mercato.

Secondo il portale turco ‘Milliyet‘, il calciatore brasiliano sarebbe stato addirittura proposto dai rappresentanti della dirigenza inglese al Besiktas per soli 8 milioni di euro. Una cifra piuttosto bassa per un calciatore che può ancora offrire molto sullo scenario internazionale, anche nelle Coppe Europee.