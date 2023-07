Commisso anticipa l’Inter: “Fumata bianca in settimana”

I nerazzurri rischiano seriamente di dirgli addio. E’ la Fiorentina ad essere piombata forte sul giocatore. L’intesa può arrivare già a giorni

Ormai ci siamo. Anche la tanto attesa finestra di calciomercato estiva ha ufficialmente preso il via. L’Inter, così come la restante parte delle altre squadre naturalmente, deve pensare a come colmare tutta una serie di tasselli, a cominciare dalla propria retroguardia difensiva.

Ad oggi, infatti, i nerazzurri sono ormai consapevoli del fatto che, a partire già da ora, dovranno fare a meno di gente come: Skriniar, D’Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Dzeko ma anche lo stesso Handanovic.

Ciò nonostante, al loro posto, Marotta e Ausilio hanno già trovato tutta una serie di sostituti (anche se chiaramente se ne attendono altri di rinforzi). Oltre ai soli Bisseck – atteso martedì a Milano per le visite mediche – Thuram e l’ormai promesso sposo Frattesi, la ‘Beneamata’ conta di chiudere al più presto per qualche altro nuovo innesto.

A prescindere dalla situazione Onana – portiere su cui vi è forte il Manchester United, club che ha proposto 45 milioni di euro all’Inter ma per cui la stessa e identica società di ‘Viale della Liberazione’ chiede non meno di 60 milioni – i nerazzurri hanno, inoltre, bisogno di dover chiudere per un secondo portiere dato il contratto di Handanovic che, a partire dallo scorso 30 luglio, ha cessato di avere validità.

Diverse le ipotesi che trovano posto al momento in sede Inter, inclusa quella di Emil Audero: candidatura che era spuntata fuori nelle scorse settimane come possibile vice Onana anche se, a distanza di un po’ di tempo, le attuali premesse non sembrano più girare a favore di Zanetti &co.

Accelerata della Fiorentina per Audero: si può chiudere già in settimana. Inter in ansia

Gli ultimi rumors di mercato vedono protagonista la Fiorentina: club che ha recentemente dato una forte accelerata all’affare Audero.

Si apprende, infatti, che è proprio la ‘Viola’ la società maggiormente intenzionata a chiudere al più presto per il classe ’97.

Il club presieduto attualmente da Rocco Commisso pare essere, al momento, in pole per l’estremo difensore ‘made in Italy’. Sulle sue tracce vi è anche il Nottingham Forrest mentre Lazio, Empoli e Inter restano da considerarsi un po’ più defilate.

Emerge fuori, addirittura, che già entro la fine di questa settimana potrebbe essere trovata la quadra tra Fiorentina e Sampdoria per far sì che lo stesso Audero arrivi a Firenze a partire già da questa estate.

Ciò vorrebbe dire che, a quel punto, proprio la ‘Beneamata’ dovrebbe finire per dire addio all’ipotesi Audero come secondo portiere, valutato sui 10 milioni dai ‘blucerchiati’.

Occhio perché, nel caso in cui le cose dovessero andare seriamente così, dalle parti di Appiano potrebbe anche avanzare l’ipotesi rinnovo di Handanovic: estremo difensore che per undici anni consecutivi ha difeso i pali della porta nerazzurra diventandone, non per niente, Capitano nelle passate stagioni e che potrebbe anche arrivare ad indossare le vesti di secondo portiere nella regular-season 2023-24. Attesi nuovi ed ulteriori sviluppi a riguardo.