Milinkovic all’Inter a costo zero: ecco tutti i dettagli

Nessuna offerta superiore ai 30 milioni per il centrocampista serbo che potrebbe lasciare la Lazio il prossimo anno senza generare introiti nelle casse del club di Lotito

Anni di marcatura stretta da parte della Juventus per Milinkovic-Savic ancora ferma ad un punto cieco. Non tutte le colpe del mancato affare di mercato ricadono sul club bianconero, però. Perché a difendere la posizione del centrocampista serbo c’è soprattutto la Lazio, detentrice del suo cartellino, nella persona del presidente Claudio Lotito.

Quest’ultimo nutre infatti un profondo senso di attaccamento al proprio calciatore, quasi fosse uno dei suoi figliocci. Non è dunque un caso che già in passato non abbia mai voluto aprire alla sua cessione, a meno di prezzi do mercato nettamente più alti rispetto alle stime condivise dagli addetti ai lavori. E questa cosa non è affatto mutata col passare del tempo.

Difatti nelle ultime settimane, per quanto il nome di Milinkovic-Savic sia tornato a far ampiamente discutere non soltanto tra le file della Juventus ma anche dell’Inter per comporre il reparto mediano del futuro del suo ex tecnico Simone Inzaghi, il presidente Lotito non ne ha voluto proprio sapere.

O meglio, l’apertura ci potrebbe anche essere nel momento in cui una delle due pretendenti lanci l’offerta sul tavolo che il presidente vuol sentirsi dire: almeno 30 milioni, senza mezze misure. In caso contrario, ogni tentativo al ribasso verrebbe immediatamente bocciato e rispedito al mittente.

Calciomercato, per Milinkovic-Savic basta attendere il 2024: la strategia dell’Inter

Così facendo per la Lazio sorge un grosso rischio: quello della dipartita del proprio centrocampista a parametro zero nell’estate del 2024. Un’opzione, al contrario, particolarmente comoda per Giuseppe Marotta che finora non ha voluto muovere passi importanti nei confronti di Milinkovic-Savic proprio in previsione di questa clamorosa possibilità.

La strategia dell’Inter, che ha chiuso per Frattesi nelle scorse ore, al momento appare dunque piuttosto chiara e sulla stessa scia potrebbe essersi messa la Juventus, visto che a corte di Lotito non sono ancora pervenute offerte ufficiali. Sondaggi, sì, tutti silenti e cauti.