Inter, mercato già fatto: arrivano tre titolari e due panchinari

Marotta partirà dal rinnovo di Chivu: ecco il budget stanziato da Oaktree e la decisione sul modulo della prossima stagione

Squadra che vince non si cambia, recita il proverbio. Ma l’Inter è costretta a cambiare (almeno un po’) la prossima stagione. Perché ci sono tanti giocatori in scadenza di contratto e altri con le valigie in mano. Il presidente Marotta ha le idee chiare: in primis vuole far firmare il rinnovo – con aumento dell’ingaggio – a Cristian Chivu. Poi insieme al Ds Ausilio andrà a caccia dei nuovi colpi.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter farà cinque acquisti grazie al budget messo a disposizione di Oaktree. Cinquanta milioni di euro più i soldi delle cessioni. Tre nuovi titolari da inserire nello scacchiere nerazzurro. Due centrocampisti con caratteristiche diverse: un incontrista come Manu Kone della Roma e uno di qualità che possa giocare anche da trequartista come Curtis Jones del Liverpool.

E poi un difensore, con Oumar Solet dell’Udinese favorito su Tarik Muharemovic del Sassuolo. Poi due innesti che possano migliorare la panchina: un portiere esperto come Kepa dell’Arsenal o Provedel della Lazio. E un jolly che possa agire da centrale difensivo o estero (Celik a costo zero dalla Roma?). Discorso a parte per Palestra: assalto che dipende dall’eventuale partenza di Dumfries. Base di partenza sarà ancora il 3-5-2, con possibilità di passare 3-4-2-1 o al 4-3-3.