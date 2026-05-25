Mourinho fa spesa all’Inter, triplo colpo per il suo Real Madrid

Lo Special One guarda in casa nerazzurra per rilanciare i blancos la prossima stagione: non solo Bastoni nel mirino

Una stagione senza titoli per il Real Madrid non può che essere una stagione fallimentare. Il cambio in panchina da Xabi Alonso ad Arbeloa non ha portato i frutti sperati e così ad agosto si ripartirà da un nuovo allenatore. Che poi è una vecchia conoscenza delle Merengues: José Mourinho. Sebbene non sia riuscito a portare il Benfica in Champions, per Florentino Perez è l’uomo giusto da cui ripartire.

Naturalmente lo Special One vorrà avere voce in capitolo sul calciomercato e questo potrebbe essere un problema per l’Inter. Non solo indirettamente per l’affare Nico Paz, ma anche direttamente per i nomi che Mourinho farà alla dirigenza. Nei giorni scorsi era uscito il nome di Alessandro Bastoni, visto che il Real cerca un centrale difensivo mancino. Sottrarlo al Barcellona che non può permetterselo sarebbe una bella soddisfazione.

Secondo il sito spagnolo Defensa Central, però, a Madrid stanno pensando anche a Denzel Dumfries. Il terzino destro Alexander-Arnold ha deluso le aspettative e la clausola di rescissione da 25 milioni di euro del Nazionale olandese fa gola ai blancos. Infine per risolvere i problemi in mediana non è mai tramontata la pista che porta a Nicolò Barella, ma dei tre resta l’affare più complicato.