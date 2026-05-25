Coppa Italia 26-27, tabellone completo con le avversarie dell’Inter

I nerazzurri di Chivu campioni in carica entreranno nel torneo a partire dagli ottavi. Niente finale bis con la Lazio

Ieri si è chiuso ufficialmente il campionato di Serie A, non senza colpi di scena. Per la prima volta dopo oltre 30 anni, Milan e Juventus non disputeranno la Champions League. Una stagione dominata dall’Inter, che ha messo in bacheca il double scudetto più Coppa Italia. E proprio grazie alla classifica ufficiale, è possibile stilare il tabellone della prossima stagione, salvo che la Lega non decida improvvisamente di cambiare il formato.

Da campione in carica, l’Inter sarà la testa di serie numero uno. Insieme alle altre sette migliori classificate, entrerà nella competizione dagli ottavi di finale. La prima avversaria della squadra di Chivu, se passerà i turni preliminari, sarà il Genoa di De Rossi. Mentre ai quarti, sempre con gara unica in casa, una tra Bologna e Lazio con cui quindi non potrà essere bissata la finalissima di questa stagione.

Nell’eventuale semifinale, possibile derby contro il Milan (deve superare il Torino) o il Como (ottavi contro il Parma). Dall’altra parte del tabellone della Coppa Italia 26-27, se verranno rispettati i pronostici, vincente tra Napoli e Fiorentina contro vincente tra Atalanta e Udinese nella parte alta. Mentre nella parte bassa vincente tra Roma e Cagliari contro la vincente tra Juventus e Sassuolo.