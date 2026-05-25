Calhanoglu al Galatasaray, ricomincia la telenovela: “Si riduce l’ingaggio”

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Il centrocampista turco è legato all’Inter da un solo anno di contratto

Calhanoglu è in Turchia già da qualche giorno per recuperare del tutto dal problema al polpaccio, l’ennesimo dell’ultimo anno e mezzo e che gli ha fatto saltare la finale di Coppa Italia, ma soprattutto per prepararsi in vista del Mondiale. Nel frattempo è ricominciata la telenovela su un suo possibile approdo al Galatasaray.

Copertina Calhanoglu Galatasaray
Calhanoglu al Galatasaray, ricomincia la telenovela: “Si riduce l’ingaggio” – Grafica di Interlive.it

Una telenovela che, stavolta, ha fatto ripartire ‘Sozcu Gazetesi’. Secondo il media turco, il classe ’94 ha ancora in mente di trasferirsi a Istanbul, nell’amato Galatasaray. Tanto che sarebbe pronto a ridursi l’attuale ingaggio, passando da 6,5 a circa 5 milioni di euro netti pur di agevolare la chiusura dell’operazione.

L’ostacolo alla fumata bianca è sempre lo stesso: l’ampia differenza tra domanda e offerta. Per la medesima fonte, l’Inter valuta il suo regista sui 25 milioni di euro, mentre il club ancora una volta vincitore della Super Lig non vorrebbe andare oltre i 12/13 milioni.

Per ‘Sozcu Gazetesi’, tuttavia, la forte volontà di Calhanoglu di trasferirsi al ‘Cimbom’, in aggiunta al pressing del tecnico dei giallorossi Okan Buruk, potrebbe far avvicinare le parti fino a un accordo.

A ‘Sky Sport’, nell’ultima intervista della stagione, Calhanoglu non ha dato certezze assolute su una sua permanenza all’Inter: “A Milano sono felice e credo che questo si veda. Ho un contratto e vediamo cosa succederà”.

L’Inter non vuole privarsi di Calhanoglu

La volontà del club, perlomeno ad oggi, è piuttosto chiara e nota: andare avanti insieme anche senza il rinnovo del contratto in scadenza tra dodici mesi. Nonostante gli acciacchi fisici, come si è visto pure quest’anno, Calhanoglu è troppo importante per Chivu. Un giocatore determinante e insostituibile. Ma come dichiarato dal diretto interessato, vediamo cosa succederà.