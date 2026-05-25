Calhanoglu al Galatasaray, ricomincia la telenovela: “Si riduce l’ingaggio”

Il centrocampista turco è legato all’Inter da un solo anno di contratto

Calhanoglu è in Turchia già da qualche giorno per recuperare del tutto dal problema al polpaccio, l’ennesimo dell’ultimo anno e mezzo e che gli ha fatto saltare la finale di Coppa Italia, ma soprattutto per prepararsi in vista del Mondiale. Nel frattempo è ricominciata la telenovela su un suo possibile approdo al Galatasaray.

Una telenovela che, stavolta, ha fatto ripartire ‘Sozcu Gazetesi’. Secondo il media turco, il classe ’94 ha ancora in mente di trasferirsi a Istanbul, nell’amato Galatasaray. Tanto che sarebbe pronto a ridursi l’attuale ingaggio, passando da 6,5 a circa 5 milioni di euro netti pur di agevolare la chiusura dell’operazione.

L’ostacolo alla fumata bianca è sempre lo stesso: l’ampia differenza tra domanda e offerta. Per la medesima fonte, l’Inter valuta il suo regista sui 25 milioni di euro, mentre il club ancora una volta vincitore della Super Lig non vorrebbe andare oltre i 12/13 milioni.

Per ‘Sozcu Gazetesi’, tuttavia, la forte volontà di Calhanoglu di trasferirsi al ‘Cimbom’, in aggiunta al pressing del tecnico dei giallorossi Okan Buruk, potrebbe far avvicinare le parti fino a un accordo.

A ‘Sky Sport’, nell’ultima intervista della stagione, Calhanoglu non ha dato certezze assolute su una sua permanenza all’Inter: “A Milano sono felice e credo che questo si veda. Ho un contratto e vediamo cosa succederà”.

L’Inter non vuole privarsi di Calhanoglu

La volontà del club, perlomeno ad oggi, è piuttosto chiara e nota: andare avanti insieme anche senza il rinnovo del contratto in scadenza tra dodici mesi. Nonostante gli acciacchi fisici, come si è visto pure quest’anno, Calhanoglu è troppo importante per Chivu. Un giocatore determinante e insostituibile. Ma come dichiarato dal diretto interessato, vediamo cosa succederà.