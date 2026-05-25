Ha rifiutato l’Arabia e ora firma con l’Inter: tutti i dettagli

È vicina l’intesa con la proprietà

Finita la stagione, in casa Inter è tempo di rinnovi. Si parte dal più importante e meritato, quello di Cristian Chivu. L’annuncio del prolungamento del tecnico è pressoché imminente.

Il romeno firmerà fino a giugno 2028, praticamente di un altro anno visto che il suo attuale contratto scade nel 2027. L’ingaggio del 45enne di Resita, capace al primo colpo di vincere Scudetto e Coppa Italia, salirà a circa 3,5 milioni di euro netti l’anno più bonus.

Dopo il rinnovo di Chivu, arriverà quello di Piero Ausilio che all’inizio della stagione ha detto definitivamente no al corteggiamento e alla grande offerta dell’Al-Hilal nel quale era appena approdato da Simone Inzaghi.

Più forte dei soldi, di tanti soldi il legame con Milano e con l’Inter, dove è arrivato nel 1998, ovvero 28 anni fa. Stando a ‘Tuttosport’, Ausilio prolungherà fino al 2029. Idem il suo vice nonché braccio destro, Dario Baccin.