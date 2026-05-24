Inter rifiutata, colpo da 50 milioni: sta per firmare con…

Retroscena di mercato che risale allo scorso gennaio, quando poi l’affare non andò in porto. Ma ora cambia tutto

Nella sessione invernale di calciomercato l’Inter è rimasta a guardare. Nessun acquisto e nessuna cessione di rilievo da parte di Marotta e Ausilio. L’idea era quella di piazzare soltanto eventuali colpi mirati e non di comprare tanto per comprare. Così ad esempio si provò a prendere Cancelo per sopperire all’assenza per infortunio di Dumfries, ma l’affare sfumò. Ma ora spunta un succoso retroscena.

Stando a quanto riportato dal portale britannico Football Insider, infatti, Ederson sarebbe ormai ad un passo dal trasferimento al Manchester United. Per acquistare il centrocampista brasiliano, il club inglese verserà circa 50 milioni di euro nelle casse dell’Atalanta. I Red Devils piazzano il colpo al secondo tentativo, visto che già lo scorso gennaio avevano provato a portarlo in Premier League ma senza successo.

La stessa fonte rivela che fu proprio Ederson a rifiutare il Manchester United, ma anche il Newcastle, l’Arsenal e… l’Inter! Questo perché il brasiliano si era promesso a Simeone. Ma dopo aver ceduto Lookman allo stesso Atletico Madrid, il club bergamasco decise di non privarsi anche dell’ex Salernitana per avere ancora qualche chance di qualificarsi in Champions League.