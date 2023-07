Adios Inter, ora è UFFICIALE: contratto firmato

By

Come ipotizzato negli ultimi giorni di mercato è un nulla di fatto l’interesse dell’Inter per il centrale spagnolo, ecco l’annuncio ufficiale del nuovo club

L’uscita di scena di Milan Skriniar come difensore centrale di rilievo dagli schemi dell’Inter di Simone Inzaghi ha creato al club nerazzurro non pochi grattacapi.

Ma la notizia era nota da diversi mesi e questo ha permesso alla dirigenza di attuare ogni contromossa nel rispetto dei tempi e delle risorse messe a disposizione dal presidente Steven Zhang, seguendo le linee guida e i bisogni del tecnico piacentino.

Al giovanissimo centrale Yann Aurel Bisseck, ormai prossimo alle visite mediche dopo il pagamento della clausola rescissione all’Aarhus, Inzaghi ha chiesto almeno un centrale di esperienza che potesse effettivamente compensare le ‘carenze’ del nuovo innesto.

Calciomercato, Azpilicueta ha firmato con l’Atletico

Tra i tanti nomi spuntati nel tempo, era venuto fuori anche quello del centrale spagnolo Cesar Azpilicueta in uscita dal Chelsea.

Il calciatore, come noto, non ha firmato alcun rinnovo di contratto con il club inglese che lo ha dunque lasciato libero di accasarsi altrove già dallo scorso 30 giugno. Nonostante qualche minima occhiata d’interesse e le voci di accostamento all’Inter, Azpilicueta sembrava avere le idee piuttosto chiare sulla sua destinazione futura. Totalmente lontana dal calcio italiano di Serie A. E infatti l’ufficialità non si è fatta attendere, nel campionato de La Liga. Lì dove tutto è cominciato.

Il Nazionale spagnolo ha raggiunto l’intesa con l’Atletico Madrid di Diego Simeone per la prossima stagione, rigorosamente a parametro zero. La firma (occorsa a mezzo di un innovativo sistema online, senza utilizzo di strumenti cartacei) è giunta nella serata di ieri a seguito della positività degli accertamenti medici di rito occorsi a Vithas.