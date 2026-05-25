Inter, l’ombra di Handanovic sulla panchina di Chivu

L’ex portiere e capitano nerazzurro in corsa con un altro ex per guidare la formazione Under 23 in Serie C

C’è un grande viavai di persone nella sede dell’Inter. Oltre al presidente Beppe Marotta e ai direttori sportivi Ausilio e Baccin, in Viale della Liberazione si è visto spesso mister Cristian Chivu. C’è da siglare il nuovo contratto, ma anche da programmare il mercato in vista della prossima stagione. Ma il rumeno non è l’unico allenatore avvistato negli uffici nerazzurri. Anche Stefano Vecchi è stato convocato.

Il tecnico dell’Inter Under 23 ha terminato il primo campionato di Serie C a metà classifica. Vero è che la formazione nerazzurra non ha mai rischiato la retrocessione, ma c’è un po’ di delusione per non essere riusciti a qualificarsi per i playoff a causa dei risultati negativi nelle ultimissime giornate. Riflessioni in corso per capire se andare avanti con lui o fare un cambio in panchina.

A tal proposito, ci sono tre nomi che circolano in chiave Inter U23. Il primo è quello di Matteo Andreoletti, che ha guidato il Padova in Serie B fino all’esonero dello scorso marzo. Poi ci sono due ex: Andrea Zanchetta, che l’anno scorso vinse lo scudetto con la Primavera e quest’anno ha allenato il Novara fino a dicembre. E Samir Handanovic. L’ex portiere e capitano nerazzurro, nella final eight in Under 17, sogna di sedersi un giorno sulla panchina oggi di Chivu.