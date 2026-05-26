Inter, l’offerta per Palestra è un dejà vu. E Chivu fa una richiesta

Contatto tra Marotta e Percassi: ecco la proposta fatta all’Atalanta per l’esterno destro che ha giocato in prestito al Cagliari

Prima un centrocampista. Anzi no, prima un difensore. Quale sarà il primo colpo dell’Inter sul prossimo mercato? Non è un mistero che i nerazzurri abbiano bisogno di rinforzi in molti reparti: in mediana sono caldi i nomi di Manu Kone e Curtis Jones, mentre per il pacchetto arretrato si seguono Solet e Muharemovic. A sorpresa, però, la priorità potrebbe andare all’esterno destro Marco Palestra.

Chiusa la stagione in prestito al Cagliari con la vittoria in trasferta sul Milan, il terzino della Nazionale farà ritorno all’Atalanta. I bergamaschi non vorrebbero fare più di una grossa cessione ogni estate e il maggiore indiziato ora è Ederson. Senza Champions, però, potrebbe essere necessario almeno un altro sacrificio (Scamacca?). Tutto come sempre dipende dalle offerte, che per Palestra di certo non mancheranno.

La Gazzetta dello Sport rivela che Marotta ha avuto contatti con Percassi per intavolare una trattativa. Il Corriere della Sera va oltre e parla di un’offerta presentata dall’Inter all’Atalanta: 40 milioni di euro più 5 di bonus. Un dejà vu per i tifosi della Beneamata: è la stessa proposta fatta un anno fa agli orobici per Lookman… Intanto Chivu avrebbe chiesto di slegare l’acquisto di Palestra dalla cessione di Dumfries, volendo impiegare l’esterno Azzurro su entrambe le corsie.