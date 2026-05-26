Annuncio Tonali-Inter: “Affare praticamente fatto”

Bomba di calciomercato che riguarda il centrocampista ex Milan ora al Newcastle

Non è stata una stagione positiva per Sandro Tonali. Il suo Newcastle ha chiuso il campionato al dodicesimo posto e questo vuol dire che non giocherà le coppe europee la prossima stagione. Possibile una mezza rivoluzione sul mercato con la cessione di qualche pezzo grosso come il Nazionale italiano. Difficile un ritorno in Serie A, per lui si sta facendo avanti soprattutto il Manchester United.

E dire che l’ex milanista poteva diventare un calciatore dell’Inter. Il retroscena è stato svelato dal giornalista sportivo Paolo Ziliani che, rispondendo ad un tifoso su X, ha scritto: “Tonali all’Inter era un affare praticamente fatto“. Stiamo parlando della stagione 2020-21, la seconda con Antonio Conte in panchina, che si concluse con la conquista del diciannovesimo scudetto. A quei tempi Tonali era una giovane promessa del Brescia.

E proprio questo fu il ‘problema’. Il tecnico salentino voleva giocatori già fatti e finiti, per questo spinse Marotta a puntare su Arturo Vidal, che rescisse il contratto con il Barcellona, in quel ruolo. Il mediano cileno non lasciò il segno nella sua avventura in nerazzurro mentre Tonali, che invece andò al Milan, lanciò la sua carriera ad alti livelli.