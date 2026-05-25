Dimarco MVP della Serie A, polemica Conte: ecco la verità

L’esterno sinistro dell’Inter è stato nominato come il giocatore migliore del campionato. La bugia sul tecnico del Napoli

Contro il Bologna all’ultima giornata Federico Dimarco ha messo la ciliegina sulla torta di una stagione fantastica. Punizione al bacio e settimo gol in Serie A per lui. Ma il titolo di MVP (miglior calciatore dell’anno) lo ha meritato soprattutto per i diciotto assist confezionati a Lautaro Martinez e compagni, stabilendo un nuovo fantastico record. Eppure il suo premio è riuscito a scatenare qualche polemica.

Con un tweet sul suo account X, il giornalista Paolo Ziliani ha attaccato il tecnico del Napoli: “Conte all’Inter non sapeva che farsene di Dimarco e lo spedì per due volte in prestito al Verona facendosi comprare Ashley Young e Moses. Nei giorni in cui Federico festeggia il premio di miglior giocatore del campionato è giusto ricordare quando nell’estate 2019, di rientro da Parma, fu sbolognato da Conte non essendo ritenuto utile”.

La realtà dei fatti è leggermente diversa, come spiegato dallo stesso Dimarco in una intervista dell’ottobre del 2024: “Dopo Parma sono tornato all’Inter. Dopo un paio di allenamenti Conte mi dice che voleva restassi ed ero tutto gasato, sono rimasto spiazzato. Ma a gennaio ho dovuto supplicarlo per andare via. Non mi voleva lasciare andare, ma io volevo giocare di più e andai al Verona. Era bello stare all’Inter, ma non mi sentivo né pronto né a mio agio, sentivo che il livello era alto per me“.