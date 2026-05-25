La Roma spara alto per Kone, l’Inter ripensa a Khephren Thuram

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Il centrocampista giallorosso è il primo obiettivo di Chivu, ma che tentazione riunire Marcus col fratello della Juve

Ormai lo sanno anche i sassi: l’Inter vuole fare un paio di colpi a centrocampo e sin dalla scorsa estate il primo nome sul taccuino di Cristian Chivu è quello di Manu Kone. Il mediano francese fu ad un passo dal trasferimento alla Pinetina, con lo stesso Gian Piero Gasperini pronto a dare l’ok alla cessione, ma poi l’affare saltò. I nerazzurri sono pronti a tornare alla carica anche dopo la qualificazione in Champions dei giallorossi.

Calciomercato Inter, Manu Kone troppo caro. Rispunta Khephren Thuram
Manu Kone e Khephren Thuram (foto Ansa) – Interlive.it

Questo perché il club capitolino ha comunque bisogno di rientrare nei parametri Uefa del fair play finanziario entro il prossimo 30 giugno. Il problema è che la Roma sta sparando alto per il suo cartellino: si parla addirittura di 50 milioni di euro. Troppi secondo le stime dell’Inter. A prescindere da altri affari con il club di Friedkin, che potrebbero essere interessati sia a Frattesi che a Carlos Augusto.

Onde evitare di farsi trovare impreparati, Marotta e Ausilio devono cominciare a pensare a qualche alternativa. Il profilo più simile a Manu Kone è quello del connazionale Khephren Thuram. Sarebbe bello riunirlo in nerazzurro al fratello Marcus, ma la Juventus difficilmente lo cederà agli eterni rivali. Senza dimenticare che lo stesso giocatori a gennaio disse che non sarebbe mai andato all’Inter. Ma si sa, le parole se le porta via il vento.