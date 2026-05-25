La Roma spara alto per Kone, l’Inter ripensa a Khephren Thuram

Il centrocampista giallorosso è il primo obiettivo di Chivu, ma che tentazione riunire Marcus col fratello della Juve

Ormai lo sanno anche i sassi: l’Inter vuole fare un paio di colpi a centrocampo e sin dalla scorsa estate il primo nome sul taccuino di Cristian Chivu è quello di Manu Kone. Il mediano francese fu ad un passo dal trasferimento alla Pinetina, con lo stesso Gian Piero Gasperini pronto a dare l’ok alla cessione, ma poi l’affare saltò. I nerazzurri sono pronti a tornare alla carica anche dopo la qualificazione in Champions dei giallorossi.

Questo perché il club capitolino ha comunque bisogno di rientrare nei parametri Uefa del fair play finanziario entro il prossimo 30 giugno. Il problema è che la Roma sta sparando alto per il suo cartellino: si parla addirittura di 50 milioni di euro. Troppi secondo le stime dell’Inter. A prescindere da altri affari con il club di Friedkin, che potrebbero essere interessati sia a Frattesi che a Carlos Augusto.

Onde evitare di farsi trovare impreparati, Marotta e Ausilio devono cominciare a pensare a qualche alternativa. Il profilo più simile a Manu Kone è quello del connazionale Khephren Thuram. Sarebbe bello riunirlo in nerazzurro al fratello Marcus, ma la Juventus difficilmente lo cederà agli eterni rivali. Senza dimenticare che lo stesso giocatori a gennaio disse che non sarebbe mai andato all’Inter. Ma si sa, le parole se le porta via il vento.