Agente e calciatore in sede Inter: firma e operazione chiusa

Un altro baby talento lascia il club nerazzurro verso la nuova destinazione tutta italiana, a corte dell’esperto tecnico Zeman

Via vai infinito in questi caldissimi giorni di mercato estivo all’interno degli uffici della sede di Viale della Liberazione, in Milano. L’Inter accoglie costantemente agenti dei calciatori e rappresentanti dei club per definire nel modo più rapido ed efficiente possibile tutte le operazioni in uscita, specie quelle più piccole e di impatto mediatico ridotto.

Dopo aver formalizzato l’acquisizione dei Davide Frattesi ed ormai prossima ad annunciare – malgrado l’umore dei tifosi – l’addio di André Onana, la dirigenza nerazzurra ha accolto positivamente questa mattina la visita del procuratore Luca Ariatti per definire il passaggio a titolo definitivo del proprio assistito Nicolò Squizzato al Pescara. Ai nerazzurri spetterà anche il 40% della futura rivendita del suo cartellino.

Calciomercato Inter, affare Squizzato messo a segno dal Pescara

Il club abruzzese, militante nel Girone C di Serie C, punta infatti a costruire un organico degno del blasone della sua storia recente e delle ambizioni di un tecnico esperto come Zdenek Zeman per tentare l’assalto alla promozione nel campionato cadetto.

Le qualità di Squizzato saranno dunque imprescindibili per ricoprire le imposizioni del regolamento sulla presenza di giocatori Under in rosa, ma anche in chiave futura per i prossimi tre anni. Quest’ultimo è uscito positivamente dall’esperienza in prestito al Renate, da vera mezz’ala di quantità, facendo dell’intelligenza tattica una nota di forza. Grande colpo per la gestione Delli Carri.

Anche il suo ex direttore sportivo lo ha definito un calciatore di buona prospettiva che potrebbe seriamente tornare utile al progetto di rinascita di un club sprofondato nella terza lega italiana dopo annate di buon calcio a cavallo tra Serie A e B.