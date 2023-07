Annunciata la partenza dall’Inter: “È l’ora di andare”

L’Inter si prepara alla partenza di un portiere: il suo agente è stato chiaro, indicando che dalla prospettiva del giocatore è arrivato il momento di lasciare

Inzaghi perde un altro estremo difensore. No, il portiere in questione non è Onana e non è nemmeno Handanovic. Entrambi potrebbero lasciare a breve l’Inter, ma i loro rispettivi procuratori non hanno ancora commentato in alcun modo i piani futuri degli assistiti. Chi ha parlato è stato l’agente di Nikolas Botis, portiere della Primavera dell’Inter.

Il ragazzo è in partenza: lo sa l’Inter, che sta già pensando a un nuovo portiere per la squadra allenata da Chivu, e lo sa Theofilos Karasavvidi, agente di Botis. Intervistato da TMW, il procuratore ha spiegato che il suo assistito ha voglia di nuove esperienze fra i grandi. “Nikolaos è cresciuto tantissimo dopo tre anni passati all’Inter, una grandissima società con un settore giovanile importante“.

Il portiere greco classe 2004 dell’Inter Primavera, quindi, già quest’anno potrebbe fare il salto nei professionisti: “Ha fatto tanta esperienza, è migliorato, e adesso è l’ora di andare a giocare con i grandi”, ha detto l’agente, spiegando poi che con l’Inter è tutto aperto: i dirigenti sono aperti alla possibilità di una partenza.

Partenza già programmata: il giovane portiere lascia l’Inter

“Anche a loro interessa il bene del ragazzo e vogliono che vada a giocare“, ha continuato l’intervistato. “Quella è la priorità. Poi le formule non dipendono solo dall’Inter e da noi, ma anche da chi acquista“. Quindi non sembra affatto esclusa una cessione a titolo definitivo.

Dovrebbe invece rimanere in rosa Francesco Bonardi, che quest’anno ha fatto da secondo a Boris. In caso che sia ceduto in prestito, il posto di secondo sarà occupato da Calligaris. Intanto l’Inter ha quasi chiuso per il portiere classe 2005 Theo Sander. Un giovane che in Danimarca viene paragonato a Donnarumma. Il ragazzo arriverà all’Aalborg e costerà parecchio per un Primavera. Si parla di circa 3 milioni, compresi i bonus. Si prospetta poi un contratto fino al 2028.

Il Manchester United sembra in grado di accontentare le pretese minime dell’Inter per Onana. Quindi presto il camerunense potrebbe lasciare Milano. Con lui dovrebbero salutare definitivamente anche Samir Handanovic (ancora incerto) e Alex Cordaz. Quali saranno dunque i tre portieri interisti nella prossima stagione?

La triade dei portieri nerazzurri della prossima stagione

I nomi più evocati in queste ore sono quelli di Yann Sommer, Anatolij Trubin e Raffaele Di Gennaro. Sommer, lo conosciamo tutti: è un ottimo portiere, ha carisma, reattività ed esperienza. Ma la sua partenza dal Bayern dipende da molteplici variabili, compreso lo stato di forma Neuer.

Trubin è un giovane di prospettiva, ma che ha già dimostrato di poter far bene in competizioni importanti (chiuse in Champions l’Inter di Conte in due partite). Di Gennaro, come terzo, sembra il nome giusto, anche per questioni di liste. Al posto suo, potrebbe essere inserito Stankovic. O in casi estremi (qualora il figlio d’arte trovasse una squadra di Serie B in cui giocare in prestito), anche Brozao.

Ma chi è Raffaele Di Gennaro? Si tratta di un canterano nerazzurro, classe 1993, attualmente al Gubbio. In nerazzurro arrivò nel 2002 e si è fatto la trafila delle giovanili, vincendo con la Primavera la prima edizione della NextGen Series e il Campionato 2011-2012. Minato da vari infortuni fu dato in prestito al Cittadella in Serie B. Nel 2014 passò sempre in prestito al Latina.

Un altro infortunio, questa volta alla mano, lo fece poi sparire dai radar. L’Inter lo ha prestato ancora alla Ternana e poi allo Spezia. Svincolatosi, nel 2019 ha giocato in C con il Catanzaro e poi con il Pescara. Altro infortunio: rottura di una clavicola. Si svincolò così dal Pescara e nel 2022 passò al Gubbio, dove si è messo in mostra con 20 clean sheet su 34 partite giocate.