Sensi vola in Spagna: scambio secco con l’Inter

Bocciatura da Palladino e dal Monza, il centrocampista ex Sassuolo è certo di fare nuovamente i bagagli con possibile nuova destinazione nel campionato de La Liga

Difficile categorizzare le ultime due stagioni di Stefano Sensi in Serie A. La prima, disputata con indosso la maglia dell’Inter in qualità di esordiente nel capoluogo lombardo dopo anni di soddisfazioni al Sassuolo, è stata un calvario irripetibile di infortuni, sfortune e una rapidissima discesa verso i bassifondi delle gerarchie di squadra di Simone Inzaghi.

La seconda, in prestito stagionale al Monza, con la consapevolezza che sarebbe potuta essere l’annata del riscatto e in certi momenti lo è anche stata; se non fosse che l’incubo ricorrente degli infortuni è tornato ancora una volta a disturbargli non soltanto il sonno ma anche la realtà dei fatti.

Per questo motivo, oltre ad una serie di lacune evidenziate dal tecnico Raffaele Palladino alla guida di un gruppo fenomenale ben distintosi in campionato, Sensi non ha superato con la sufficienza il periodo di prova in Brianza.

E nel rammarico della dirigenza nerazzurra – inizialmente speranzosa che l’affare di cessione a titolo definitivo potesse andare in porto – il centrocampista ha dovuto salutare la piazza rosseggiante per fare rientro alla base di Appiano Gentile. Lì potrebbe essere riaccolto dallo stesso Inzaghi, se non fosse che per lui le porte di un reintegro (anche parziale) sono totalmente chiuse. Decisamente più verosimile e quotata, invece, la strada della cessione altrove.

Calciomercato, Sensi ancora in A? Forse, c’è anche La Liga

L’ipotesi permanenza in Serie A resta la più accreditata, perché per quanto non si tratti di un profilo totalmente affidabile sotto il profilo fisico dispone ancora di buoni seguaci e un talento parzialmente inespresso. Oltre al fatto che il corso del cartellino, valutato intorno agli 8 milioni, appare abbastanza irrisorio anche per le medie realtà del nostro campionato.

Ma non si escludono opzioni estere. Specie in Spagna, nel campionato de La Liga, nonostante il suo agente Giuseppe Riso non abbia ancora fatto trapelare certezze in merito. Stando agli ultimi rumors, il Siviglia potrebbe ben guardarsi dalla proposta dell’agente di Sensi – lo stesso dell’ex Atalanta, Alejandro ‘Papu’ Gomez – per un blitz senza grosse pretese. Magari anche in sconto, visto che l’Inter ha tutto l’interesse a lasciarlo partire a titolo definitivo a mezzo di proposte cash.

Eppure il club andaluso, assieme alla rivale Real Betis, potrebbero almeno inizialmente tentare la fortuna proponendo ai nerazzurri qualche pedina di scambio. Ipotesi lontana dalle volontà di Giuseppe Marotta e tutt’altro che eccezionale considerando che – in queste primissime battute della sessione estiva di mercato – gli osservatori lanciati da Piero Ausilio non hanno adocchiato profili di spessore nei due ambienti spagnoli di riferimento. Figurarsi gli esuberi.