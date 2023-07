Rinnovo e subito nuova avventura in A: presto l’ufficialità

Il rinnovo del talento è atteso per la prossima settimana, intanto il suo agente sta lavorando per spianargli la strada: si apre la possibilità della prima avventura in A

Naturale che dopo una grande stagione, il ragazzo sia richiestissimo in Seria A e che l’Inter abbia deciso di blindarlo con un rinnovo. Giovanni Fabbian, uno dei migliori giocatori del campionato di B, la scorsa stagione, con la maglia Reggina, si prepara a prolungare il suo contratto con i nerazzurri per poi essere girato in prestito, in una squadra della massima serie.

Il suo agente Nicolò Schira ha annunciato che il rinnovo fino al 2028 sarà ufficializzato la settimana prossima, e che intanto si studia una soluzione per poterlo mandare a giocare in prestito in un club di Serie A. Si pensava che Inzaghi potesse aggregarlo alla rosa per il ritiro estivo, per valutarlo. E forse, fosse stato per l’allenatore, Fabbian sarebbe rimasto di sicuro a Milano, come sesto o settimo centrocampista.

La dirigenza ha altri piani: vuole che il giovane centrocampista cresca e si metta in mostra anche in Serie A. Il classe 2003 è seguito da numerose squadre. E a viale della Liberazione credoto tutti che possa fare bene da subito: l’importante è che giochi. Quindi bisognerà scegliere attentamente quale potrebbe essere la migliore destinazione.

Chi sta insistendo di più per averlo in prestito è il Lecce. Pantaleo Corvino segue il centrocampista da mesi, e ne ha già parlato in passato con Ausilio. Prima di decidere, l’Inter vuole però formalizzare il rinnovo di contratto.

Rinnovo per Giovanni Fabbian e poi prima avventura in Serie A: spingono il Lecce e la Salernitana

Il Lecce resta dunque in pole, ma non è detto che l’Inter non scelga di sacrificare il ragazzo per poter concludere qualche colpo importante in entrata. Alcune fonti parlano di un possibile passaggio all’Udinese come contropartita per l’acquisto di Lazar Samardzic. Pare che l’agente del ragazzo, Karsten Rickart, stia spingendo moltissimo per far trasferire il suo assistito a Milano.

E di certo, all’Udinese, il giovane Giovanni Fabbian interesserebbe parecchio. In questo senso, il ragazzo potrebbe anche ritrovarsi sul piatto della bilancia, per far scendere il prezzo di Samardzic. L’Inter penserebbe a un prestito con diritto di riscatto, a fronte di una formula simile per Fabbian all’Udinese. Con Samardzic valutato 25 milioni e Fabbian 8 milioni.

Non deve stupire che il ragazzino costì già così tanto. Dopotutto, in tanti lo hanno riconosciuto come uno dei prospetti più interessanti dello scorso campionato di Serie B. Con la Reggina ha segnato 8 goal e ha firmato un assist in 36 partite.

Pista bolognese per il classe 2003: Motta lo vede come il sostituto di Medel

Sempre ragionando su un possibile presito. Oltre al Lecce, si è mossa anche la Salernitana. La concorrenza dunque è folta. Sia in Serie A che in B. Infatti, nelle ultime ore si è fatta avanti anche la Samp. Il club più grosso ad avere mire sul giovane è il Bologna. Thiago Motta vuole un mediano in grando di fornire elettricità al reparto. ventenne di proprietà dell’Inter e reduce da una stagione importante in Serie B con la Reggina.

Per Motta, Fabbian protrebbe essere il sostituto ideale di Gary Medel, che si è svincolato dalla squadra negli scorsi giorni. Il ragazzo è più alto (è uno e ottantacinque) e meno taurino di Medel, ma mostra la stessa grinta, e in più è tecnicamente più raffinato.

Su Fabbian, in pratica, ci sono Lecce, Udinese, Salernitana, Sampdoria, Bologna e forse anche Verona e Monza. Pure Genoa e Frosinone avrebbero già chiesto informazioni sul giovanissimo, per capire se c’è margine per un prestito secco. Fabbian ora pensa a rinnovare, poi si esprimerà per indicare dove gli piacerebbe inaugurare la sua avventura in A.