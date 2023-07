Doppia firma e annuncio UFFICIALE: la scelta dell’Inter

I nerazzurri blindano due loro pedine grazie ad un doppio rinnovo, già reso noto. Svelata ora la prossima mossa da parte di Marotta e Ausilio nei loro confronti

In casa Inter è tempo di rinnovi. Dopo quelli di Bastoni e Calhanoglu, a cui è poi susseguito quello di de Vrij negli scorsi giorni, i nerazzurri hanno ora ufficializzato altri due prolungamenti di contratto.

Questa volta è, infatti, toccato a due prodotti del loro vivaio. Stiamo parlando di Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito: due giovani calciatori entrambi destinati a dover lasciare la propria impronta nel calcio che conta.

Sia l’uno che l’altro hanno, non per niente, preso parte al Mondiale U20 disputatosi nello scorso mese in Argentina. A differenza di Valentin Carboni e della sua ‘Albiceleste’ – compagine che è uscita di scena agli ottavi, complice lo 0-2 rimediato in favore della Nigeria – Francesco Pio Esposito è riuscito a giungere sino all’ultimo atto di tale competizione arrendendosi, però, di fronte all’Uruguay in finale: Nazionale che ha battuto gli ‘Azzurrini’ con un 1-0 giunto negli ultimi 10′ circa del match.

Ad ogni modo, quella vissuta sia dall’uno che dall’altro a livello personale resta, indubbiamente, una stagione alquanto soddisfacente. Questo perché, nel campionato Primavera 1, il terzogenito della dinastia degli Esposito – fratello di Salvatore e Sebastiano, quest’ultimo anche lui di attuale proprietà dell’Inter – ha totalizzato ben 15 reti e 3 assist nella passata annata.

Per Carboni invece, aggregato con assiduità alla prima squadra, è arrivato non soltanto l’esordio in Serie A ma anche in Champions League (6 gettoni complessivi per lui assieme alla selezione maggiore della ‘Beneamata’ a cui vanno aggiunte, inoltre, le 11 presenze – condite dalle 3 reti e le 2 assistenze – collezionate al fianco della squadra di Cristan Chivu).

UFFICIALI i rinnovi di Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito: la nota del club

Tramite un comunicato rilasciato sul proprio profilo ufficiale, l’Inter ha dato immediatamente nota dei rinnovi di Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito: due giovani calciatori di attuale proprietà nerazzurra che si sono ben contraddistinti nella scorsa annata.

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito“.

Questa la nota con cui l’Inter ha, dunque, ufficializzato questi ultimi due prolungamenti di contratto.

Ad ogni modo, però, il futuro di entrambi è ancora da decifrare del tutto: questo perché sia l’uno che l’altro dovrebbero, con ogni probabilità, salutare la ‘Beneamata’ a titolo temporaneo.

Inter, quale futuro per Esposito e Carboni? Possono partire in prestito

I due giovani calciatori di attuale proprietà dell’Inter, Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito, saluteranno molto probabilmente Milano già in quest’estate.

L’idea per cui l’intera dirigenza nerazzurra sta optando è, infatti, quella di lasciarli andar via in prestito: in modo tale da consentire a entrambi di crescere con la giusta calma e di ‘farsi le ossa’ altrove per poi ritornare un giorno dalle parti di Appiano con maggiore consapevolezza nei propri mezzi.

Da non escludere, quindi, un loro presunto approdo in Serie B. Cosa che, non per niente, accadde anche nella passata annata con Giovanni Fabbian: centrocampista classe ’03 che si è ben messo in luce al fianco della Reggina nella scorsa regular-season totalizzando 8 reti complessive.

Per quanto riguarda Esposito, si è già fatto registrare un forte interessamento dello Spezia: club che pare aver già instaurato i primi dialoghi assieme all’Inter per discutere riguardo la situazione inerente al futuro della giovane prima punta classe ’05.