Lautaro dopo Brozovic: scelta fatta e nuova firma nel 2024

Con l’addio del capitano pro tempore scatterà la riassegnazione della fascia al centravanti argentino, su di lui l’Inter vuole investire ancora in futuro

La conclusione dell’affare di trasferimento del cartellino di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr, nel campionato di Saudi Pro League, per 18 milioni di euro ha fatto respirare le casse nerazzurre e tolto di dosso a Simone Inzaghi un peso importante relativo alla gestione delle risorse in campo per la prossima stagione.

Lo slot del centrocampista croato è stato quindi occupato nel giro di pochissimi giorni, grazie ad una stretta incredibile mossa da Giuseppe Marotta e il resto dello staff nerazzurro, da Davide Frattesi di provenienza dal Sassuolo.

Così facendo però Brozovic non ha soltanto ceduto il proprio posto ma anche la fascia da capitano. In precedenza tenuta al braccio da Milan Skriniar soltanto per pochissimo tempo, visto poi l’improvviso allontanamento dagli schemi di Inzaghi e la promessa di matrimonio con il PSG. Senza contare, ovviamente, l’indisponibilità di Samir Handanovic – legittimo possessore – per via di una sempre calante presenza sul campo.

Oggi urge dunque definire chi sarà l’erede di una responsabilità tanto grande. E la risposta sembra pressoché ovvia. Non soltanto perché lo si è già visto indossare la fascia da capitano in diverse circostanze nel corso della seconda metà dell’ultima stagione disputata, ma perché appare come il profilo più adatto a farsi carico di questo onere. Per Lautaro Martinez, però, è più un onore che un peso. Ha voglia di dimostrarlo coi fatti, senza troppi giri di parole. Giurando amore eterno a questi colori e trascinando l’Inter verso nuovi importanti traguardi collettivi.

Lautaro oggi capitano, in futuro arriverà il prolungamento di contratto

Sulla scia di questa grande volontà, i rappresentanti nerazzurri non vogliono perdere troppo tempo in valutazioni superflue. Lautaro dovrà restare un calciatore dell’Inter. Senza ombra di dubbio alcuno.

E anche se è ancora presto per parlare di rinnovo di contratto, visto che quello attuale trova valenza fino al 2026, i prossimi mesi potranno essere cruciali per iniziare a definire – con la giusta calma – il colpo da molti atteso. Una nuova promessa, possibilmente fino al 2028, da chiudere entro le prime battute del 2024. A condizioni economiche anche maggiorate, se necessario, per suggellare ancor meglio l’importanza che un centravanti della sua caratura riveste in squadra. Ad oggi, va ricordato, Lautaro percepisce 6 milioni di euro più bonus. Verosimile l’innalzamento di almeno un altro paio di milioni.