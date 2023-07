Salta la conferenza stampa: avventura già finita

By

C’era in programma una conferenza stampa per la presentazione ufficiale, ma è saltata: l’avventura appena cominciata è già finita

Che cosa sta combinando Kolarov? L’ex difensore di Roma e Inter, dopo essersi ritirato dal calcio, ha scelto di diventare un dirigente. Detto fatto: a inizio giugno ha firmato un contratto come nuovo ds del Pisa. A fine giugno la società nerazzurra aveva invitato vari giornalisti alla prima conferenza stampa, organizzata per giovedì 6 luglio, del nuovo direttore sportivo Aleksandar Kolarov. Pochi giorni ed è arrivato l’annullamento.

Il Pisa ha spiegato che la conferenza stampa che avrebbe inaugurato la nuova avventura professionale del serbo non si sarebbe svolta nel giorno comunicato per “sopraggiunti e improcrastinabili impegni” che non avrebbero consentito al nuovo direttore di essere a Pisa nella giornata di giovedì.

Ma proprio giovedì si è cominciato a parlare di un diverbio tra il direttore sportivo e il direttore generale Giovanni Corrado. Tali voci dovrebbero essere state diffuse da ambienti romani vicini allo stesso Kolarov. Il Pisa ha ovviamente negato qualsiasi prospettiva di crisi. Così la società ha affermato che Kolarov era stato trattenuto a Belgrado per motivi personali.

Niente conferenza stampa: termina l’avventura di Kolarov come ds del Pisa

Venerdì 7 luglio la dirigenza del club toscano, pur non lasciando trapelare nuovi dettagli sulla vicenda, ha annunciato un’altra conferenza stampa, quella della presentazione del nuovo mister Aquilani. L’impressione, al momento, era che il club stesse mediando per provare a recuperare il rapporto con Kolarov. Ma era già chiaro che alla conferenza stampa del nuovo allenatore del Pisa non avrebbe partecipato Kolarov.

Così, a poche ore dalla conferenza stampa di Aquilani, la città di Pisa ha cominciato a dare per scontata una rottura fra il nuovo ds e la società. I motivi? Screzi, antipatie personali e difficoltà di comunicazione.

Domenica sera, il ds ha finalmente reso noto a La Gazzetta dello Sport le proprie dimissioni. Mentre la società cercava ancora di negare le voci su un’interruzione dei rapporti di lavoro. Il Pisa ha aspettato infatti la mattina del 10 luglio per farsi avanti con un comunicato ufficiale. A Pisa si parla di una mancanza di rispetto da parte dell’ex difensore dell’Inter nei confronti del club e della città.

“Il Pisa Sporting Club informa che il sig. Aleksandar Kolarov, investito lo scorso 3 giugno del ruolo di Direttore Sportivo, ha comunicato alla Società la decisione di non formalizzare l’accordo, rinunciando all’incarico“, così recita il comunicato dei nerazzurri.

Che cosa è successo davvero fra il serbo e i toscani?

Pare che Kolarov abbia ammesso che la separazione precoce dal Pisa sia avvenuta per motivi che riguardano solo l’aspetto professionale. Quindi nessuna questione personale o familiare. Secondo il Pisa, al confrario, Kolarov avrebbe mollato per via di problemi personali.

Di fatto, Kolarov non ha mai legato con il Pisa ed è stato visto poche volte in città. Pare che non sia mai stato davvero convinto del progetto. È c’è anche chi sostiene che fra le parti non nemmeno stato firmato un contratto, visto che rilascio della licenza di direttore sportivo è arrivato solo pochi giorni fa allo stesso Kolarov.

Kolarov lascia il Pisa in difficoltà. A metà luglio la squadra deve trovare un nuovo ds e impostare daccapo il mercato. Si spera che nei prossimi giorni facciano più chiarezza sull’accaduto. Nei mesi scorsi si era parlato di una possibile collaborazione del serbo con l’Inter. E secondo qualcuno, le dimissioni di Kolarov potrebbero anche avere a che dare con una proposta più interessante arrivata da qualche club di Serie A o di un campionato estero.