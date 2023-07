Vuole solo l’Inter: non si presenta in ritiro

La trattativa entra nel vivo: lui vuole solo l’Inter e i nerazzurri sono pronti al sacrificio per riportarlo a Milano

Altro che Juventus e Arabia Saudita: nei pensieri di Lukaku c’è l’Inter; il belga non si presenterà in ritiro a Londra per unirsi a Pochettino e non accetterà trattative con altre squadre, dato che vuole rivestirsi al più presto di nerazzurro. Oggi si parte con la vera trattativa. Si farà avanti per primo il legale del centravanti, con una chiamata esplorativa al Chelsea.

La Gazzetta dello Sport rivela che quella di oggi è la giornata del primo summit ufficiale tra l’Inter e il Chelsea per parlare di Romelu Lukaku. Le intenzioni nerazzurre saranno espresse dall’avvocato Ledure, colui che cura gli interessi del belga. Il legale è stato quindi incaricato dalla dirigenza interista nel ruolo di ambasciatore che, oltre a non portar pena, chiede pure lo sconto.

“L’obiettivo iniziale è quello di stanare il Chelsea, registrando la richiesta ufficiale dei Blues“, si legge sulla Gazzetta dello Sport. I londinesi, che nelle ultime ore hanno chiamato in causa la Juventus e riaperto un canale di comunicazione con l’Al-Hilal, potrebbero chiedere 45 milioni. Ma sanno che dovranno accontentarsi di una cifra inferiore dato Romelu Lukaku vuole solo l’Inter. Nonostante le voci riverberate dal Corriere dello Sport su un possibile accordo con Giuntoli, il belga non considererà opzioni italiane diverse dall’Inter. E infatti ha già rifiutato il Milan e si è tenuto alla larga dalla Juve, evitando ogni contatto.

Inzaghi e i dirigenti nerazzurri hanno fatto capire a Lukaku di credere nella possibilità di un ritorno a casa a titolo definitivo. L’Inter farà dunque tutto il possibile per strapparlo al Chelsea. Tutti sanno che i Blues proveranno a far muro, ribadendo la cifra di partenza fatta per il belga: 45 milioni. Ma Ledure il informerà subito gli inglesi della nuova offerta interista: acquisto immediato e definitivo del giocatore a 35 milioni.

Lukaku vuole solo l’Inter: Ledure propone 35 milioni

I soldi arriveranno dalla cessione di Onana, che dovrebbe diventare un giocatore del Manchester United già nelle prossime ore. Con 50 milioni di euro in cassa, l’Inter deve però finanziare l’intero mercato: deve prendere due portieri, un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. Marotta e Ausilio non possono dunque andare oltre i 35 milioni bonus compresi per Lukaku. Ma possono ancora far leva sulla volontà del giocatore di restare in nerazzurro.

Tra domanda e offerta ballano dunque 10 milioni. Intanto Mauricio Pochettino fa la voce grossa. “Se Lukaku sarà ancora da noi“, ha detto il manager argentino, “mi aspetto che si presenti nel mio ufficio…“.

Ma Big Rom, com’è noto, ha già messo in conto di non presentarsi in ritiro a Cobham il 12 luglio, cioè fra due giorni. E l’apertura di una trattativa ufficiale può fornirgli una buona scusa per non tornare a Londra. Vederlo al ritiro del Chelsea sognerebbe un allontamento anche morale dal mondo nerazzurro a cui si è promesso.

Evitare scontri e pubblici faccia a faccia: la strategia nerazzurra

Per poter ritornare all’Inter, Lukaku ha lasciato anche intendere di essere pronto a tagliarsi ulteriormente l’ingaggio, fino a 7,5 milioni. Tutto questo sia favorire la propria permanenza a Milano che per far capire al Chelsea di non voler considerare altre possibilità.

Le discussioni passate, gestite da Ausilio, hanno un po’ incattivito il Chelsea, che di fronte alla richiesta di un prestito secco con sconto si è sentito quasi esposto al ridicolo. Per questo, stavalta, la strategia dovrebbe essere quella di eviterare faccia a faccia e scontri troppo mediatici. Niente riflettori puntati sulla delicata scena.

Quindi è anche per tale ragione che il primo contatto ufficiale per l’acquisto di Big Rom sarà telefonico e affidato a un intermediario legale. “Adesso che il tappo è saltato via“, si legge sulla Gazzetta, “è sulla cifra del cartellino che si ragionerà tra Milano e Londra: i tempi veloci farebbero comodo a tutti, sia ai Blues che ai nerazzurri. E soprattutto a Romelu“.