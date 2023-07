Joao Felix e 40 milioni: proposta choc da Madrid

Possibile assalto da 90 milioni complessivi per il centravanti argentino dell’Inter, in ballo anche il cartellino di un esubero di lusso in uscita dall’Atletico Madrid

Non è bastata un’intera stagione in prestito per invitare la dirigenza del Chelsea ad investire a pieno titolo su di lui. In parte c’era da aspettarselo, visto che i risultati maturati sul campo da parte della formazione londinese sono stati incredibilmente deludenti tanto in Premier League quanto nelle coppe.

Joao Felix, il talento portoghese lanciato da Diego Simeone qualche anno addietro e destinato a divenire un fuoriclasse assoluto, è di rientro alla base dell’Atletico Madrid a seguito del mancato riscatto dei ‘Blues’. Peccato che nella capitale spagnola il ‘Cholo’ non abbia più intenzione di affidarsi alle sue prestazioni. Perché nel frattempo sia Antoine Griezmann che Memphis Depay hanno preso le redini del reparto offensivo dei ‘Colchoneros’ e non hanno alcuna intenzione di mollare la presa in favore di uno dei tanti ritorni.

Per questo motivo, la dirigenza dell’Atletico ha voglia di liberarsene al più presto in questa sessione estiva di mercato. Magari scaricandolo ad un’altra grande realtà europea interessata ad un profilo simile, di buona inventiva e rapidità, per movimentare il proprio reparto.

Calciomercato, Joao Felix per Lautaro: suggestione da 90 milioni

Tra i pensieri dei madrileni è saltata fuori anche la destinazione Inter, con un duplice obiettivo: donare un rinforzo a Simone Inzaghi lasciando però intendere che la finalità principale dell’operazione ricada sull’acquisto di Lautaro Martinez.

L’operazione, per quanto complessa e strutturata possa essere, troverebbe appiglio nella buona disponibilità economica del club e nel valore di mercato dello stesso Joao Felix, oggi stimato intorno ai 50 milioni di euro, sfruttabile come contropartita. Aggiungendo 40 milioni cash, dunque, l’Atletico potrebbe coprire la richiesta di 90 milioni per il cartellino del centravanti argentino tanto caro al connazionale Simeone. Certo ci sarebbe da trovare il giusto incastro all’interno delle gerarchie offensive biancorosse, ma prima ancora di procedere sarebbe la stessa Inter a frenare l’impulso spagnolo.

Lautaro è considerato un elemento prezioso per la salute complessiva del gruppo nerazzurro, ben oltre il suo reale valore di mercato. A breve verrà persino caricato della responsabilità di nuovo capitano della formazione dopo l’uscita di scena di Marcelo Brozovic e questo non fa che crescere le sue radici nel progetto futuro di Steven Zhang. Senza contare che, nei primi mesi del 2024, potrebbe persino giungere il tanto atteso prolungamento di contratto. Il ‘Toro’ non si tocca.