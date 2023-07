Rifiuta l’Arabia per l’Inter: big a zero dalla Premier

L’addio di Onana spiana la strada alle nuove scelte fra i pali dell’Inter, oltre a Trubin e Sommer in pole spunta anche la pista dell’ultimo esubero del Tottenham

L’Inter sarebbe in procinto di chiudere la trattativa per il trasferimento di André Onana al Manchester United sulla base dell’esigenza da parte di Erik ten Hag di dare nuova linfa vitale al reparto arretrato dei ‘Red Devils’.

Mancherebbe ormai un nonnulla per l’accordo definitivo, con il club inglese destinato all’ultimo rilancio per avvicinarsi alla somma richiesta dai nerazzurri di 55 milioni di euro in totale plusvalenza dopo il prelievo del camerunese a costo zero dall’Ajax. Un peccato per Simone Inzaghi e l’intero movimento dei supporter in giro per il mondo, ma un grande bene per le casse societarie.

Del resto, nel calcio come in ogni altro sport di squadra, si tende spesso a raggiungere accordi dolorosi per il bene del collettivo. E al contempo si spera che la dirigenza non commetta errori nella scelta dell’erede.

Nelle ultime ore, come noto, l’ucraino Anatolij Trubin è diventato ormai la scelta principale dell’Inter in sostituzione di Onana. Dall’alto della giovane età e di ottime prospettive di crescita, Inzaghi confida nel fatto che possa diventare un elemento importante della rosa nerazzurra in chiave futura. Per questioni di prontezza, soprattutto nelle coppe, la dirigenza avrebbe invece messo gli occhi addosso a Yann Sommer, al dialogo con il Bayern Monaco per capire cosa ne sarà di lui tra riconferma come primo portiere in Baviera e partenza verso altri lidi.

Via Onana e contesa fra i pali: spunta l’idea Lloris

Nel caso in cui quest’ultimo dovesse scivolare via, a destare le attenzioni dell’Inter è Hugo Lloris. Lo stesso portiere che il Tottenham sarebbe in procinto di liberare in favore dell’astro nascente del calcio italiano da poco acquistato, Guglielmo Vicario.

Stando a quanto riportato dai francesi de ‘L’Equipe’, Lloris avrebbe persino rifiutato un paio di proposte importanti dal campionato arabo di Saudi Pro League nell’attesa di conoscere la risposta ufficiale da parte della compagine nerazzurra. Almeno per il momento, però, l’ex Campione del Mondo non sarebbe una pista prioritaria per Giuseppe Marotta che vorrebbe invece insistere maggiormente su Sommer.