Esplode la bomba Donnarumma: clamoroso, spunta l’Inter

Voci accostano il portiere della Nazionale in uscita dal PSG alla causa nerazzurra, potrebbe essere il profilo ideale per sostituire Onana promesso allo United

Ogni anno la stessa storia si ripete. Il PSG si profila essere una delle grandi realtà d’Europa a puntare molto in alto, ma come da copione arresta improvvisamente la propria corsa. Quasi fosse la rappresentazione dell’eccesso e l’esagerazione di una vera spendacciona.

Svariate decine di milioni, anzi centinaia. Per un valore d’organico complessivo pressoché ineguagliabile, con il solo Kylian Mbappé a trascinare il resto della carovana di supertalenti. Compreso anche il buon Gianluigi Donnarumma che, sin dal suo approdo, ha dato dimostrazione del suo valore ma senza aver modo di alzare il trofeo più importante: la Champions League.

A seguito del fallimento di Christophe Galtier la dirigenza parigina ha affidato la panchina a Luis Enrique, con la speranza che questa maledizione possa essere spezzata. Ma l’affinità con il portiere della Nazionale non sembrerebbe essere poi così elevata e intensa come racconta il suo agente. Certo sarebbe meglio screditare ogni voce sul suo futuro lontano dalla capitale francese, ma è pur vero che sarà il campo a parlare per dare eventualmente ragione al popolo.

Donnarumma all’Inter? Suggestione lontana, l’Inter ha tracciato la strada del dopo Onana

Intanto il nome di Donnarumma inizia a circolare negli ambienti vicini da sempre al calciatore. Come quello milanese, ma non propriamente del Milan. La sua ex squadra lo ha digerito da tempo, sostituendolo con un ottimo Mike Maignan. Al contrario, è l’Inter ad essere in procinto di apporre qualche cambiamento fra i pali.

Come noto, André Onana è ormai ad un passo dall’essere un nuovo calciatore del Manchester United per una cifra complessiva intorno ai 55 milioni comprensivi di bonus. Il vuoto lasciato dal portiere camerunese, vero trascinatore del gruppo di Simone Inzaghi nella passata stagione, potrebbe essere colmato da Yann Sommer alle prese con gli ultimi dialoghi con il Bayern Monaco. Mentre il giovane Anatolij Trubin è stato etichettato come vice di prospettiva, per dare respiro anche al ruolo di turnover precedentemente occupato da Samir Handanovic ufficialmente fuori gioco dopo undici anni.

In questo scenario, dunque, Donnarumma appare più come un’alternativa di lusso che un’opzione reale e concreta. Una suggestione che, secondo i colleghi di ‘serieanews.com‘, avrebbe permesso comunque all’Inter di chiedere informazioni per il cartellino del calciatore senza entrare troppo nel merito di una trattativa. Magari sondando anche un prestito, con parte dell’elevato ingaggio coperto dallo stesso PSG.

La strada per i sostituti di Onana e Handanovic è già tracciata e difficilmente potrà essere deviata in così poco tempo, nel clamore generale. Salvo colpi di scena immediati, quindi, il numero uno della Nazionale sarebbe destinato a restare lì dov’è ora.