Onana al Manchester United, oggi si chiude: confermate le cifre

Il camerunese dirà addio all’Inter nelle prossime ore. Per lui è pronto un contratto di quattro anni più opzione coi ‘Red Devils’

Confermata la notizia di Interlive.it dello scorso 9 luglio: il Manchester United rilancia ‘accontentando’ l’Inter: 55 milioni di euro coi bonus per Andre Onana.

Quello di stamane ad Appiano sarà molto probabilmente l’ultimo allenamento di Onana da portiere nerazzurro. Per oggi, infatti, è prevista la chiusura dell’operazione tra il club di Zhang e i ‘Red Devils’. Per l’ex Ajax è pronto un contratto quadriennale con opzione per un’altra stagione. L’ingaggio sarà a salire: da 6 milioni del primo anno agli 8 dell’ultimo.

Per il dopo Onana e Handanovic, Marotta e Ausilio hanno già scelto Trubin e Sommer. Lo svizzero può liberarsi dal Bayern Monaco per circa 6 milioni, mentre per l’ucraino si dovrà ammorbidire lo Shakhtar partito da una valutazione di 25-30 milioni nonostante il ragazzo non abbia intenzione di rinnovare il contratto in scadenza fra un anno.