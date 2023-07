Raggiunge Dzeko al Fenerbahce: addio Serie A e Inter

Un altro calciatore che ha a lungo militato qui in Italia è ora chiamato all’addio dal nostro campionato. Nerazzurri che perciò, dopo il bosniaco, salutano anche lui

La finestra di calciomercato estiva sta entrando sempre più nel vivo. Tanti, tantissimi i movimenti di mercato che si stanno facendo registrare in questi ultimi tempi e, tra i club che ad oggi hanno sicuramente cambiato il look alla propria rosa in maniera netta, c’è anche l’Inter.

Proprio i nerazzurri infatti, oltre ad aver già apparecchiato diverse operazioni in prestito – vedasi i casi di Oristanio e Francesco Pio Esposito, promessi sposi rispettivamente di Cagliari e Spezia – hanno, inoltre, salutato un importante numero di calciatori. No, non stiamo parlando solamente di Brozovic e Mulattieri ma anche di quei ex tesserati che, complice la scadenza fissata nel loro contratto, hanno poi detto addio all’Inter.

A tal proposito, dunque, pensiamo perciò ai vari: Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, Gagliardini e lo stesso Dzeko, colui che è successivamente approdato al Fenerbahce qualche settimana fa.

Così come il bosniaco ora, un altro calciatore militante, attualmente, nel campionato di Serie A Tim, è ad un passo dal raggiungere anche lui l’ex Roma. Sì, stiamo parlando di Rodrigo Becao: prossimo al trasferimento in Turchia.

Becao-Fenerbahce, ci siamo: affare da 10 milioni in chiusura. Niente Inter

Rodrigo Becao è ad un passo dal Fenerbahce. Questa la notizia di oggi che, di conseguenza, avvicina il brasiliano al club turco più di quanto non lo fosse già.

I due club in questione stanno provando, in queste ultime ore, a limare gli ultimi dettagli con l’Udinese che, al momento, chiede 10 milioni di euro per la cessione del classe ’96, in passato cercato anche dall’Inter.

Proprio i nerazzurri, infatti, avevano timidamente posto Becao sotto la propria lente d’ingrandimento negli scorsi mesi.

Parliamoci chiaro però: il brasiliano rappresentava sì un eventuale rinforzo su cui poter puntare ma, a onor del vero, non è mai e poi mai stata considerata come un’assoluta priorità dall’Inter. Tant’è che poi, proprio questi ultimi, hanno deciso di puntare su Bisseck. Proseguono nel frattempo, invece, le ricerche al degno erede di Skriniar.

Ciò nonostante, Becao era finito anche nel mirino dell’Atalanta: altro sodalizio che deve, perciò, dirgli definitivamente addio. Ormai ci siamo. L’ex CSKA Mosca è ad un passo dall’approdo in Turchia. A breve è, infatti, attesa la fumata bianca tra lui e il Fenerbahce, altra società che, ribadiamo, dopo Dzeko accoglierà un altro ex Serie A.

Sempre restando in tema, a proposito di Turchia, ecco che un altro calciatore dell’Udinese – in questo caso ex, visto e considerato l’accordo inizialmente in scadenza coi friulani che ha ora cessato, a tutti gli effetti, di esistere – è ad un passo dal far meta, anche lui, in Turchia. Anche in questo caso, stiamo parlando di un osservato speciale dell’Inter.

Niente Inter per Pereyra, andrà al Besiktas: ha già firmato

La trattativa tra Roberto Pereyra e il Besiktas, altro club turco, è in uno stato avanzatissimo. L’argentino è, infatti, prossimo all’approdo in Turchia.

Svincolatosi dall’Udinese nello scorso 30 giugno, il ‘Tucu’ Pereyra era finito per far gola anche all’Inter: ipotesi oramai tramontata del tutto però. Questo perché, a quanto pare, l’ex Juventus ha già trovato un accordo assieme al Besiktas.

Gli ultimi rumors di mercato vedono, infatti, protagonista proprio l’argentino: calciatore che, da quanto emerso, avrebbe già firmato un accordo biennale con opzione per il terzo anno.

Il classe ’91 è atteso già nella giornata di oggi ad Istanbul per sostenere le visite mediche assieme al club turco: società che dunque, così facendo, lo accoglierà a parametro zero.