A zero dalla Spagna: chiamata all’Inter per l’ex Serie A

Il buon vecchio fantasista, colui che ha già trascorso nove anni e mezzo da queste parti, potrebbe ritornare in Italia. Possibile proposta in arrivo per Inter e Milan

Inter e Milan, così come la restante parte delle altre società europee, progettano l’inizio della prossima stagione: annata che prenderà, per l’appunto, il via a partire dal 19 agosto.

Sarà, infatti, in quella determinata data che i nerazzurri torneranno a mettere piede in campo: precisamente contro il Monza dell’ex Gagliardini, accasatosi a sua volta ai brianzoli a parametro zero una settimana fa esatta.

Il ‘Diavolo’, invece, scenderà in campo due giorni dopo rispetto alla squadra di Simone Inzaghi e lo farà contro la formazione di Thiago Motta: tecnico che, assieme al suo Bologna, si è reso protagonista di grandissime cose nella passata annata.

Ad ogni modo però, in questo momento, la testa non può che essere rivolta al mercato. Diversi i cambiamenti che l’Inter ha già apportato alla propria rosa: a cominciare dalle uscite a zero di: Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, Dzeko, Brozovic – a fronte di un’offerta sui 18 milioni in questo caso – e lo stesso Gagliardini.

Per il resto, invece, Marotta e Ausilio si sono poi soffermati sugli arrivi di: Di Gennaro, Bisseck, Frattesi e Thuram anche se è inevitabile dire che i nerazzurri restano ancora alla ricerca di altri ed importanti innesti. A cominciare dal centrocampo.

Proprio in quel reparto infatti, così come il Milan, la ‘Beneamata’ necessita di accogliere ancora una nuova pedina ed è per questo che, a poter cogliere la palla al balzo, potrebbero anche essere tutta una serie di altri e determinati club: incluso qualcuno che vuole, magari, provare a liberarsi del dispendioso ingaggio di alcune pedine. Siviglia su tutti. Occhio perciò a questa presunta proposta sul tavolo delle due cugine milanesi.

Il ‘Papu’ Gomez può dire addio già in quest’estate: occhio a questa presunta offerta per Inter e Milan

Complice il suo contratto in scadenza a giugno 2024 assieme al Siviglia, il ‘Papu’ Gomez potrebbe anche finire per lasciare la Spagna con un anno d’anticipo.

L’idea è, infatti, quella di poter vedere la sua attuale società interfacciare alcuni e presunti dialoghi assieme a qualche altro club europeo. Inter e Milan incluse magari: sodalizi a cui potrebbe, per l’appunto, venir offerto il classe ’88.

Come già anticipato, il fantasista argentino ha un solo ed ultimo anno di contratto assieme al Siviglia: motivo per cui potrebbero essere proprio gli spagnoli a decidere di disfarsi del suo ingaggio da 3 milioni di euro, abbassatosi poi sui 2 milioni circa, già in quest’estate.