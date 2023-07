Mollato dall’Inter, va in Turchia: affare chiuso

Con Dzeko in Turchia: un obiettivo dell’Inter è a un passo dal lasciare l’Italia per andare a giocare nella Super Lig

L’ultimo affondo del Fenerbahçe pare che sia stato decisivo. Il giocatore avrebbe preferito restare in Italia, trasferendosi magari nell’Atalanta di Gasperini, ma alla fine il suo attuale club ha trovato un’intesa economica con i turchi, per una cifra vicina ai 10 milioni più bonus.

L’Udinese ha detto sì alla cessione di Rodrigo Becao. Il club di Istanbul ha offerto 9 milioni più due di bonus ai bianconeri, e Bacao ora è pronto a firmare un quadriennale da 1,7 milioni circa a stagione. Da due giorni, il difensore si è allenato a parte, e dovrebbe quindi raggiungere presto il nuovo club.

Era stato accostato spesso all’Inter, e di sicuro il forte centrale brasiliano aveva attirato l’attenzione dei dirigenti nerazzurri e di Inzaghi. Poi, però, a un certo punto, si è aperta un’asta per il ventisettenne, e l’Inter ha deciso di ritirarsi. L’obiettivo volerà in Turchia, dopo essere stato per giorni conteso fra Torino e Atalanta. Il Fenerbahçe ha convinto l’Udinese e probabilmente anche lo stesso Rodrigo Becao.

L’obiettivo dell’Inter in Turchia con Dzeko: Becao saluta l’Italia

Per concludere l’affare manca solo il sì definitivo del difensore arrivato in Friuli dal CSKA Mosca quattro anni fa. I tifosi dell’Udinese lo ricorderanno a lungo. Principalmente per il suo debutto in serie A, quando alla prima di campionato aveva segnato il goal della vittoria dell’Udinese sul Milan. In tutto Becao ha fatto goal sei volte in Italia, e la metà delle reti è arrivata proprio contro il Milan.

La notizia dell’accordo con i turchi era nell’aria da una settimana. L’Udinese ha accettato l’offerta venerdì sera, ma per tutto sabato non è arrivato il sì di Becao. Ecco perché l’Atalanta ha continuato fino alla fine a sperare che il trasferimento in Turchia dell’obiettivo di Gasperini potesse saltare.

La Gazzetta dello Sport ha scritto che Becao la sera di venerdì 15 luglio, alle 21, non si era ancora tolto dalla testa l’idea di giocare da titolare nell’Atalanta in Serie A. “Vediamo”, avrebbe detto dal finestrino della sua Jeep, mentre usciva dall’ultimo incontro con i dirigenti dell’Udinese.

Sì, perché Becao aveva fatto di tutto per unirsi alla Dea. Il club turco ha però avuto la meglio sui bergamaschi convincendo l’Udinese con una proposta da 10 milioni più bonus. Il Fenerbahçe ha deciso di rinforzarsi in tutti i reparti. Sulla trequarti ha preso Sebastian Szymanski, in attacco Edin Dzeko e Umut Nayir. In difesa è stato preso un altro brasiliano: Gustavo Henrique, dal Flamenco.

Fra i due litiganti, il terzo gode

Sul difensore dell’Udinese, come abbiamo detto c’erano l’Atalanta e il Torino. Mesi prima Becao aveva attirato l’interesse di Napoli, Juventus e Milan. Ma alla fine i turchi hanno saputo inserirsi con il giusto tempismo nelle trattative innescando un’asta che ha tagliato fuori le italiane.

Ismail Kartal, allenatore del club turco, ha voluto fortemente il difensore brasiliano per poter formare una squadra più solida in difesa: l’obiettivo è vincere il campionato e surclassare il Galatasaray di Icardi. L’ex attaccante dell’Inter è a quanto pare vicinissimo a una pemanenza nel club turco. Il Galatasaray ha infatti trovato un accordo con il Paris Saint-Germain per una cifra superiore ai 10 milioni di euro, e il calciatore sembrerebbe ora favorevole a continuare a Istanbul.

In attesa dell’ufficialità, almeno per Becao, possiamo dire che l’affare è fatto. Il Bahia, ex squadra del brasiliano, riceverà circa 1,8 milioni dall’Udinese della somma totale che arriverà nelle casse del club dei Pozzo.

Becao, dopo aver fatto molto bene in Italia, ripartirà dalla Turchia. E l’Udinese e il Bahia ringraziano: entrambi i club sono felici di aver messo qualcosina in cassa.