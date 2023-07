Cuadrado, è fatta: sbarco a Milano per visite e firma

L’esterno svincolatosi dalla Juventus svolgerà le visite mediche nella giornata di domani per poi legarsi all’Inter fino a giugno 2024

Cuadrado, tutto vero. Stando a ‘Sky Sport’ il colombiano sbarcherà stasera a Milano e, nella giornata di domani, svolgerà le visite mediche prima della firma con l’Inter.

Il classe ’88 ex Juventus si legherà ai nerazzurri per un anno, ovvero fino a giugno 2024 con uno stipendio di circa 2,5 milioni di euro netti. L’agente di Cuadrado lavorava da tempo a questa operazione, con il colombiano che aveva espresso il desiderio di rimanere in Italia, di continuare a giocare per una big di Serie A. Alla fine è stato ‘accontentato’, anche se la big è quell’Inter della quale è stato acerrimo rivale per più di otto anni.