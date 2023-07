Inter, anche lui vola in Arabia: maxi accordo con il club

Nerazzurri costretti a dire addio al bomber. Giocherà in Saudi Pro League. Affare già definito e fumata bianca ormai vicina. Niente più Inter

L’Inter prosegue, incessantemente, la propria campagna acquisti 2023-24 in formato estivo.

Sono trascorse ormai diverse settimane dall’approdo di Marcus Thuram a Milano, oltre a quelli di Frattesi, Bisseck e Di Gennaro naturalmente, ma ciò nonostante i nerazzurri non hanno ancora trovato il perfetto partner d’attacco di Lautaro.

Sì, questo perché: non avendo ancora chiuso per un altro attaccante, l’Inter non può al momento fare affidamento sulla spalla destra del ‘Toro’: futuro capitano della ‘Beneamata’ che quest’oggi, tralasciando il solo Correa che è quest’oggi da considerarsi a tutti gli effetti in uscita, dispone del solo Thuram al suo fianco, colui che è approdato a Milano per ricoprire i panni dell’erede di Dzeko.

Il francese è, infatti, sbarcato ad Appiano come terzo attaccante. Perlomeno queste restano le intenzioni da parte dell’intera dirigenza nerazzurra: coloro che contano di chiudere per un altro attaccante nell’imminente futuro.

Ad ogni modo, al giorno d’oggi, intervenire sul mercato non è affatto facile: in quanto di centravanti in grado di fare la differenza ce ne sono pochi e, quelli capaci di determinarti le sorti di un intero match, costano decisamente fin troppo per l’Inter: società che ha deciso di autofinanziare il proprio mercato dalla cessione di Onana e che, al momento, non può e non deve andare oltre i 40 milioni di euro per l’acquisto di un qualsiasi attaccante.

Tralasciando il solo Lukaku, attaccante che negli scorsi giorni è finito nel mirino della Juventus, dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ potrebbero anche essersi fatte registrare tutta una serie di candidature nel recente passato. Occhio, perciò, al presunto nome di un centravanti che potrebbe anche essere stato riposto sul tavolo nerazzurro: attaccante che, però, è ora ad un passo dall’approdare in Arabia.

Accordo trovato tra Mitrovic e l’Al-Hilal: potrebbe essere stato proposto anche all’Inter

Aleksandar Mitrovic è ad un passo dall’Al-Hilal, club che attualmente milita in Saudi Pro League ed in cui è da poco approdato anche Sergej Milinkovic-Savic.

Si apprende, infatti, che la società araba e il calciatore in questione hanno già raggiunto un accordo tra loro. A riportarlo è ‘Foot Mercato‘. Ciò che manca, però, è l’intesa assieme al Fulham: club che al momento detiene i diritti sulle prestazioni sportive del serbo sino a giugno 2026.

Sono stati proprio i ‘Cottagers’, non a caso, ad aver rifiutato una prima offerta da circa 25 milioni di euro da parte degli arabi. Ciò nonostante, nuovi ed ulteriori dialoghi verranno instaurati a breve con l’intento di provare a trovare, il prima possibile, la quadra definitiva a tale e determinato affare. Gli inglesi restano, perciò, in attesa di una nuova proposta.

Nel frattempo, ancor prima che i Sauditi piombassero sul giocatore, è cosa assai probabile che Mitrovic possa anche essere stato proposto all’Inter tramite agenti viste e considerate le esigenze offensive dei nerazzurri, quest’oggi ancora orfani di un degno partner d’attacco di Lautaro Martinez, futuro capitano di questa squadra.