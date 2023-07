Accordo e firma in Serie A: l’Inter lo ‘spedisce’ al Milan

Con il nuovo acquisto a zero, l’Inter non ha mollato l’obiettivo di Serie A seguito per mesi, che ora sembra già in accordo con il Milan

L’arrivo a sorpresa di Juan Cuadrado (non si sa ancora se preso per volontà di Marotta, di Inzaghi o di Lucci), ora il Milan ha la strada spianata per concludere un accordo con un laterale di Serie A a lungo seguito dall’Inter.

I rossoneri sembrano convinti di poter chiudere per Wilfried Singo. La richiesta del Torino è di 15 milioni. Ma il Milan vorrebbe puntate a uno scambio, inserendo Messias e sei o sette milioni. A quanto pare, Cairo sembrerebbe più disposto ad accettare il cash, magari accontentandosi di una decina di milioni subito e di qualche bonus… Inoltre sembra che Junior Messias non abbia molta voglia di lasciare Milano.

Pioli potrebbe comunque provare a fargli capire che nel Milan, con tutti i nuovi acquisti in attacco, non ci sarà più tanto spazio. Di conseguenza non è escluso che il brasiliano possa convincersi. Toccherebbe poi a Juric pronunciare il sì o il no definitivo per avallare il potenziale scambio.

Niente Inter: l’obiettivo della Serie A passa al Milan

Singo piace o piaceva molto a Inzaghi. Ma, evidentemente, all’allenatore piacentino piace di più Cuadrado. Oppure i dirigenti dell’Inter hanno alzato le mani, facendo presente al mister di non spendere una quindicina di milioni per l’obiettivo a lungo seguito. E così l’ivoriano classe 2000 potrebbe davvero finire al Milan.

Il colpo è interessante. Singo ha fatto un ottimo campionato, nonostante gli inforuni, ed è migliorato molto in difesa. Atleticamente è un campione, e ha anche buoni colpi dal punto di vista tecnico. Dovrebbe migliorare tatticamente, ma è ancora molto giovane, e con Pioli potrebbe crescere.

Ciononstante, in molte partite Juric gli ha preferito Valentino Lazaro, che ora è all’Inter, ma non ci resterà a lungo. C’entra di nuovo Cuadrado: l’arrivo del colombiano determina l’ennesima bocciatura dell’esterno austriaco che ora dovrà essere piazzato altrove, a titolo definitivo. Prestiti non sono più possibili, a meno di un improbabile rinnovo.

Sembrava che l’Inter potesse puntare su Singo od Holm per la fascia destra. E invece è arrivato il trentaquattrenne colombiano. Secondo una lettura un po’ machiavellica, l’acquisto di Cuadrado potrebbe anche essere spiegato come un dazio pagato a Lucci, il suo procuratore, per risolvere la questione della cessione di Correa. A sostegno di questa tesi, poco confermabile, si chiama in causa l’improvvisa apertura del Tucu a una cessione in Arabia.

A chi cedere Valentino Lazaro

Al momento, Lazaro ha mercato soprattutto in Germania. Ma non è escluso un approccio da parte della Salernitana. Pare infatti che Paulo Sousa lo abbia indicato come nome su cui puntare. L’affondo dei granata dipende però dalla cessione di Mazzocchi, un altro giocatore che all’inzio della scorsa stagione era stato seguito da Ausilio.

Dopo il lungo infortunio, l’interesse per l’esterno napoletano si è spento da parte dell’Inter. Ma pare che non si sia del tutto affievolito da parte del Milan: semmai dovesse fallire la pista che porta a Singo, i rossoneri potrebbero provare a chiudere per l’esterno della Salernitana.

La Salernitana si è informata a proposito di molti giocatori nerazzurri. De Sanctis avrebbe messo gli occhi sui giovani Oristanio, Sebastiano Esposito e Agoumé, ma anche sui più navigati Sensi e Lazaro. Lazaro è un esubero pesante per l’Inter: l’ammoramento stagionale è superiore ai 4 milioni. L’ingaggio pesa per 2,6 milioni netti. Peggio ci sono solo Gosens e Correa, che pesano a bilancio 10 e 14 milioni.