Interlive | Inter-Atletico, trattativa per Morata: incontro con agente

L’Inter spinge forte per l’attaccante ex Juventus. Dialogo aperto con l’Atletico Madrid e incertezza sulla clausola, le ultime

Balogun resta in corsa per il post Lukaku, ma l’Inter ora sta spingendo forte per Alvaro Morata. Esperto, conosce perfettamente la Serie A: lo spagnolo ex Juve è il prescelto di Simone Inzaghi. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, i nerazzurri non hanno ancora presentato una proposta ufficiale ma è stato aperto un dialogo con l’Atletico Madrid. Inoltre nelle prossime ore avranno un vertice con l’agente del classe ’92 per approfondire i termini economici dell’operazione, soprattutto la questione ingaggio.

Morata è in scadenza nel 2024, nel contratto c’è una clausola che l’Atletico dice di essere da 20 milioni di euro. L’entourage dell’attaccante, però, sostiene che sia di 10 milioni. Su Morata ci sono sempre Roma e Milan, nonché – come appurato da Interlive.it – ancora club sauditi. Tuttavia, al momento nessuno di loro è riuscito a fare breccia sul calciatore, che ha messo il ritorno in Italia in cima alle sue preferenze.