Addio all’Inter: principio d’accordo e nuova plusvalenza

L’addio all’Inter, dopo vari anni di prestiti, sembra ormai definitivo e il club nerazzurro si prepara a registrare una nuova, piccola plusvalenza

Facundo Colidio sarà un giocatore del River Plate. Qualche giorno fa ne ha parlato esplicitamente il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, e ieri l’Inter ha trovato un principio di accordo definitivo con il club argentino per il passaggio a titolo definitivo del ragazzo: con l’addio di Colidio i nerazzurri registreranno una plusvalenza.

L’attaccante ex Tigre si prepara dunque a giocare per la squadra allenata da Martin Demichelis. Secondo TyC Sports, il club biancorosso avrebbe già un accordo per un contratto pluriennale con il ragazzo. Sempre TyC Sports, parla di una plusvalenza importante per l’Inter, ma senza che siano state esplicitare le cifre.

L’impressione è che Colidio abbia potuto fruttare al club nerazzurro un guadagno di circa 5 o 6 milioni. La conferma della chiusura vicina dell’affare era arrivata dalla bocca di Zanetti. Intervistato da ESPN, il vicepresidente dell’Inter ha in pratica detto addio al giovane attaccante argentino, che l’Inter comprò nel 2017, su insistenza di Ausilio, per 7 milioni dal Boca.

Nuova plusvalenza per l’Inter: Colidio pronto all’addio definitivo

“Con noi ha trascorso un momento importante di vita e di crescita“, ha spiegato Zanetti. “Dopo aver giocato un anno in Primavera, è stato in Belgio e credo gli abbia fatto bene: è maturato. Poi è venuto al Tigre e si è sentito importante. Il Boca era interessato, ed eravamo vicini a un accordo, ma alla fine decide il giocatore. E Colidio ha voluto aspettare il River. Siamo molto vicini“.

Pare che sia stato fondamentale Demichelis, che avrebbe voluto fortemente Colidio. Il ragazzo si aspetta di essere schierato titolare, come seconda punta, nel 4-3-1-2 dei Millonarios. Il Boca aveva offerto all’Inter 5 milioni di dollari circa più il 15% sulla futura rivendita. Dunque si dovrebbe chiedere per una cifra simile anche con il River.

Facundo Colidio ha dunque deciso di non tornare al Boca Juniors, la squadra che aveva lasciato nel 2017 proprio per unirsi ai nerazzurri. La preferenza del ragazzo per il River si era intuita quando, qualche settimana fa, sui social Colidio ha cancellato tutti i post in cui era ritratto da giovanissimo con la maglia del Boca.

Dall’Argentina scrivono che oltre all’accordo tra River Plate e Inter è cosa fatta e che il giocatore si legherà alla nuova squadra per almeno quattro anni. Intanto, anche il suo vecchio compagno di attacco al Tigre si prepara a cambiare squadra.

Anche Retegui si prepara a lasciare l’Argentina

Mateo Retegui, un altro argentino che piace ad Ausilio, vuole l’Italia. E dopo essere stato vicino all’Inter e alla Fiorentina, ora sempra destinato al Genoa. A margine della sconfitta rimediata con il suo Tigre contro il Barracas, l’attaccante oriundo ha parlato esplicitamente di addio. “Credo non sia il momento di parlare del mio futuro, ma è molto probabile che queste siano le mie ultime partite con il Tigre. A ogni modo, la mia testa è qui, e sono focalizzato sul giocare le prossime partite“.

Anche il tecnico del Tigre, Juan Manuel Sara, ha dato conferma alla notizia dell’addio dell’attaccante: “Abbiamo bisogno di stare attenti al mercato. È la realtà che ci tocca vivere. In ogni partita ci dobbiamo mettere il cuore. E non so se potremo contare su Mateo Retegui giovedì. Ormai si va avanti giorno per giorno“.

Sembra che l’Inter, pur essendo alla ricerca di un attaccante, abbia deciso di non puntare su Retegui, un calciatore con cui aveva parlato più volte e che sembrava ormai a un passo. L’Inter lo aveva valutato come terza punta. Ora invece serve un sostituto di Lukaku, quindi un titolare. Ecco perché è ormai impossibile che l’argentino con passaporto italiano possa giocare in nerazzurro.