Il colpo lo ha fatto l’Inter: “Un grandissimo calciatore”

I nerazzurri hanno già portato a termine cinque operazioni in entrata, Cuadrado inclusa. Una su tutti, però, ha convinto particolarmente un tesserato dell’Inter

L’Inter c’è e lo ha già dimostrato. Proprio i nerazzurri, infatti, hanno già concluso cinque nuovi colpi di mercato in questa finestra di calciomercato estiva.

L’ultimo arrivato in casa Inter è Juan Guillermo Cuadrado: calciatore che, dopo otto anni, ha definitivamente detto addio alla Juventus accasandosi, di conseguenza, ai nerazzurri. Con qualche dubbio di troppo, c’è da dirlo.

Migliaia di tifosi interisti, infatti, sono comprensibilmente rimasti spiazzati per via di quella che, per anni, è stata la fede calcistica del colombiano. Ciò nonostante, a differenza di quelle che sono state le prime reazioni fatte registrare da parte della tifoseria interista a riguardo, l’intera dirigenza nerazzurra ha deciso di guardare oltre e di tesserare ugualmente il classe ’88.

Juan – soprannominato ‘Panita’ – non è, però, l’unico nuovo calciatore che la ‘Beneamata’ ha accolto alla propria corte in queste ultime settimane. Eccezion fatta per lui, infatti, vengono in mente anche i nomi degli altri arrivati, quali: Di Gennaro, Bisseck, Thuram e Frattesi. Proprio quest’ultimo, è già stato sommerso dall’affetto dell’intera tifoseria nerazzurra.

L’approdo del classe ’99 alla corte di Simone Inzaghi ha, di fatto, raccolto migliaia e migliaia di approvazioni provenienti non soltanto da parte dei tifosi interisti ma anche da qualcuno che, nei prossimi mesi, avrà a che fare da vicino con l’ex Sassuolo. Sì, stiamo parlando proprio di un suo nuovo compagno di squadra.

Barella loda Frattesi: “E’ un grandissimo calciatore, ci darà una grande mano”

Nicolò Barella, dopo il successo ottenuto in favore dell’Inter per 3-0 nell’amichevole di ieri contro il Lugano, ha parlato ai microfoni di ‘Inter TV’ a proposito della prossima stagione e non solo. Sì, non sono mancati i riferimenti nemmeno verso Davide Frattesi.

“Siamo a tutti gli effetti pronti per intraprendere questa nuova battaglia. In tanti hanno detto addio ma, al tempo stesso, la società ha giustamente deciso di inserire all’interno del nostro gruppo nuovi ed ulteriori elementi. A loro, personalmente, dico che cercheremo di dargli una mano e sono sicuro che anche loro aiuteranno noi” – ha esordito.

“Cosa penso di Frattesi? E’ un grandissimo giocatore. Ho avuto modo di osservarlo da vicino in Nazionale e di seguirlo anche quando era al Sassuolo. Ci eravamo già sentiti e gli avevo fatto io stesso i complimenti”. Conclude poi: “Sono contento che sia arrivato qui all’Inter e sono sicuro che ci darà una grandissima mano“.

A proposito di nuovi arrivati: ce n’è uno a cui, questa volta, è stata l’Inter a dire addio. Calciatore che è ora approdato nella sua terra natia, in Svizzera.

Males è UFFICIALMENTE dello Young Boys. Addio definitivo dall’Inter

In queste ultime ore si è consumato il passaggio di Darian Males dall’Inter allo Young Boys: sua nuova società che ha ora accolto l’attaccante svizzero.

Il classe ’01 è, infatti, approdato ufficialmente alla corte degli svizzeri: club con cui ha in comune la propria cittadinanza. Males ha firmato un accordo quinquennale assieme allo Young Boys con questi ultimi che, di fatto, hanno già ufficializzato l’arrivo dell’ex Inter sui propri canali social.

Lo Young Boys ufficializza Males: la nota del club

“Il BSC Young Boys è molto contento che l’attaccante Darian Males faccia ora parte della prima squadra e si trasferisca così dall’Inter al Berna: il 17 volte nazionale svizzero U21 ha firmato un contratto quadriennale fino al estate 2027”.

“Darian Males si è formato all’FC Luzern ed è stato membro di tutte le squadre giovanili della Federcalcio svizzera. Circa tre anni fa è passato all’Inter, che lo ha poi ceduto in prestito al Genoa e al Basilea”.

L’attaccante 22enne ha giocato 106 partite serie per il Basilea dal febbraio 2021 e ha segnato 19 gol e 27 assist – si legge nella nota -. La scorsa stagione ha collezionato 47 presenze in tutte le competizioni con la squadra del Basilea, con Darian Males a quota 28 punti (11 gol e 17 assist)”.