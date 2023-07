Cuadrado già in ritiro ad Appiano | VIDEO e FOTO

L’esterno colombiano svincolatosi dalla Juventus, dove ha trascorso otto stagioni, si è legato all’Inter con un contratto annuale

È ufficialmente iniziata l’avventura di Juan Cuadrado con la maglia dell’Inter. Dopo l’ufficialità e le prime dichiarazioni da nerazzurro, l’esterno colombiano si è recato nel ritiro di Appiano per cominciare ad allenarsi coi suoi nuovi compagni.

Dopo aver varcato il cancello di Appiano Gentile, l’ex Juventus ha incontrato Simone Inzaghi per una prima stretta di mano. Da stamattina lavoro in gruppo in vista della partenza per la tournée in Giappone.