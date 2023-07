Messo fuori rosa: arriva l’annuncio UFFICIALE

By

“Agiamo in conseguenza della sua decisione, lui e la società sono nella posizione che volevano”

Fuori dai piani, con nessuna possibilità di rientro nel progetto tecnico. La decisione è, quindi, irrevocabile. È fuori rosa, come annunciato dal tecnico in conferenza stampa.

Parliamo di Romelu Lukaku, il quale dopo la rottura – definitiva – con l’Inter ha iniziato la pre-season col Chelsea proprietaria del suo cartellino. Sì, ma non con la squadra, bensì con gli altri ‘esuberi’ dei londinesi.

In vista della gara col Wrexham che inagurerà la stagione dei ‘Blues’, Mauricio Pochettino è stato chiaro sulla posizione del centravanti belga, che spera ora nella Juventus, chiamata però prima a liberarsi di Vlahovic.

“Quando vengono prese decisioni di questo genere, è perché tutti sono d’accordo – le parole dell’allenatore argentino – Giocatori e club stanno lavorando sodo per cercare di trovare la soluzione migliore. Per Lukaku agiamo in conseguenza della sua decisione, lui e la società sono nella posizione che volevano”.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Lukaku ha lanciato dei ‘segnali’ all’Inter per provare a ricucire lo strappo, ma non c’è stato nulla da fare. Per Zhang, sentitosi ‘tradito’, il classe ’93 di Anversa è un capitolo chiuso.