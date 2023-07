Proposta interessante: addio Inter e trasloco in Arabia

A un tesserato interista è arrivata una proposta molto interessante: c’è la possibilità che si trasferisca in Arabia. Presto potrebbe arrivare un’offerta

L’Inter valuterebbe la proposta con la dovuta attenzione. E anche il giocatore, a quanto pare, avrebbe aperto a una trattativa, qualora la proposta fosse economicamente molto interessante. Colui che valuta è Joaquin Correa, e la squadra che può far felice l’Inter e molti interisti è l’Al-Shabab.

Si tratta di un altro club miliardario di Riad, di proprietà Khalid bin Sultan Al Saud, ex ministro della difesa in Arabia Saudita, e gestitito da Khalid AlBaltan. Il primo è personaggio legato alla guerra in Yemen e alla militarizzazione del suo Paese. Il secondo un vero e proprio signore del calcio saudita.

Il Tucu Correa può davvero lasciare l’Inter? Pare che dall’Arabia Saudita possa arrivare una proposta per più ragioni interessante per l’attaccante argentino. Lui e la neo-moglie Chiara Casiraghi non sarebbero contrari a passare qualche anno a Riad, soprattutto qualora l’offerta dell’Al-Shabab dovesse essere vicina ai 10 milioni a stagione.

Ieri, il procuratore di Correa, Lucci, ha smentito una pista araba, ciononostante pare che una proposta sia arrivata sul serio al giocatore e che non sia stata ancora rifiutata. Insomma, il Tucu ci sta pensando…

L’Al-Shabab su Correa e Morata, un’offerta interessante e una minaccia dall’Arabia

Il club interessato a Correa, cioè l’Al-Shabab, intanto si è esposto su Morata. Il principe Abdulaziz bin Turki, dirigente del club saudita, è intervenuto ai microfoni di Arriyadiyah affermando che il club ha presentato un’offerta per Morata.

“Su Morata stiamo aspettando la chiusura di questa trattativa. Vogliamo risolvere il tutto il prima possibile“, ha detto il principe. “Per quanto riguarda Carrasco, è grande e chiara la volontà da parte del giocatore di unirsi all’Al-Shabab e lui è uno dei nostri obiettivi principali. Speriamo che si concluda tutto per il meglio. I tifosi sappiano che possiamo preparare tutta la squadra in due giorni“.

Lo spagnolo vorrebbe tornare in Serie A. Sa di essere seguito dai giallorossi e dai nerazzurri, e che anche la sua ex squadra, la Juve, potrebbe inserirsi per prenderlo dall’Atletico. Tuttavia non c’è nessuno che ha voglia di parare la sua clausola da 21 milioni di euro.

Altri affari arabi, da Lukaku al Tucu

Sempre dall’Arabia, intanto, si è mosso ancora anche l’Al-Hilal: il club della Saudi Pro League avrebbe rilanciato con un’offerta da 50 milioni di dollari per tre stagioni per avere subito Lukaku. 150 in tutto, quindi. E presto protrebbero farsi avanti i tre club di PIF: l’Al-Ittihad, l’Al-Alhi e l’Al-Nassr. La notizia è stata presentata da giornali sauditi, inglesi e belgi.

In Italia, invece, la narrazione più accreditata vuole un Big Rom in attesa delal Juventus. Ma c’è anche chi ipotizza delle manovre del belga per poter ricucire il rapporto con l’Inter. Manovre non andate a buon fine, a ogni modo. nei giorni successivi alla rottura ha provato a sondare il terreno per ricucire. Qualche segnale indiretto è stato mandato al mondo nerazzurro, ma non è per niente andato a buon fine: la porta dell’Inter è chiusa e non ha nessuna intenzione di aprirsi

Tornando all’Al-Shabab, l’offerta per Morata non esclude il colpo Correa. Il ricco club di Riad, in cui gioca da qualche anno l’ex Inter Banega, ha in rosa una sola punta di ruolo, il gabonese Aaron Boupendza. Anche il centravanti Santi Mina è un loro tesserato, ma probabilmente lo spagnolo rinnoverà il prestito al Celta Vigo o troverà spazio in un altro club spagnolo.

L’obiettivo numero uno dei sauditi è Morata. E pare che l’ex Juve sia tentato dall’offerta. Ma non ha ancora accettato. José Mourinho lo vuole a tutti i costi alla Roma, e sembra che la sua insistenza possa alla fine convincere Alvaro.

E per Correa? C’è chi dice che l’Inte abbia già sul tavolo un’offerta dall’Al-Shabab. Il club saudita sarebbe pronto a offrire all’Inter più di 20 milioni. Ma prima di affondare attendono la decisione giocatore (che ha aperto ma vuole prima aspettare proposte europee).