Telefonata all’Inter: affare da 15 milioni con l’Arsenal

Ultima chiamata all’Inter per l’affare che porta Thomas Partey ad allontanarsi dalla causa dell’Arsenal di Mikel Arteta, il centrocampista resta un’opzione utile ad Inzaghi

Calde giornate estive accompagnano la fase di preparazione pre-campionato dell’Inter in quel di Appiano Gentile, impreziosita anche dagli allenamenti congiunti con altre realtà locali. E mentre Simone Inzaghi ed il suo staff seguono con attenzione i progressi del gruppo nerazzurro, la dirigenza è attenta fronte mercato per definire le operazioni pendenti in uscita e valutare gli ultimi colpi in entrata.

L’uscita di Marcelo Brozovic a centrocampo, in particolare, ha lasciato un vuoto che soltanto Davide Frattesi potrà colmare. Mentre Hakan Calhanoglu – fresco di rinnovo – e Nicolò Barella saranno due riconferme preziosissime. Visto però che mancherà all’appello anche Roberto Gagliardini, Inzaghi starebbe valutando due soluzioni alternative: la prima resta quella del possibile (anche se lontano) consolidamento di Giovanni Fabbian in Prima Squadra. Su di lui però aleggia l’ombra della neopromossa Frosinone che appena un anno prima aveva avuto con sé l’altro ex nerazzurro Samuele Mulattieri, ora al Sassuolo proprio nel mezzo dell’operazione Frattesi.

Calciomercato Inter, Partey dall’Arsenal ma c’è anche la Juve

La seconda pista, invece, porterebbe a prelevare l’ultimo rinforzo dal mercato estero lasciando Fabbian in prestito altrove. Possibilmente un parametro zero, ma sarebbe ben accetta anche l’ipotesi di spendere al massimo 15 milioni di euro per il cartellino di un mediano esperto come Thomas Partey.

Il calciatore sarebbe finito ormai nella lista degli esuberi di Mikel Arteta che ha donato nuovo vigore al proprio reparto e intende comunque lasciare nelle mani della dirigenza pieno potere decisionale sulla destinazione. Con l’aiuto inevitabile degli agenti di Partey che troverebbero nell’Inter terreno fertile, a cifre contenute.

Ma se da parte della dirigenza nerazzurra saltasse fuori un muro imponente che azzera ogni possibilità di arrivo, allora il ghanese potrebbe giocare un ruolo cruciale tra Serie A (c’è interesse da parte della Juventus) oppure nella stessa Premier League.