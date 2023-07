Addio Inter, maxi offerta e volo per l’Arabia

Un altro nerazzurro in partenza. Anche lui potrebbe lasciare Milano per poi atterrare in terra Saudita così come Brozovic

E’ già trascorsa, ormai, qualche settimana di tempo dall’addio di Marcelo Brozovic: calciatore che si è, sostanzialmente, trovato costretto a dover fare le valigie di Milano.

L’Inter ha, infatti, deciso di cederlo per tutta una serie di ragioni e, di conseguenza, il croato non ha potuto poi far nient’altro che accettare la proposta dell’Al-Nassr, club in cui vi milita anche lo stesso Cristiano Ronaldo.

Gli stessi sauditi sono riusciti nell’intento di ottenere il sì dei nerazzurri, per la cessione del croato, a fronte di un’offerta sui 18 milioni di euro garantendo, inoltre, a ‘Epic Brozo’ un ricco contratto.

Come ormai risaputo, Brozovic si trova già in Arabia dove ha, inoltre, disputato le ultime due amichevoli contro Celta Vigo, uscendone sconfitto per 5-0, e Benfica. Anche qui il risultato è stato in favore degli avversari, in questa circostanza il passivo è stato di 4-1. Ad ogni modo, Brozovic può ugualmente permettersi di sorridere per via di quello che risulterà essere poi il suo stipendio.

Il classe ’92, grazie al nuovo accordo sottoscritto nelle scorse settimane con gli arabi, beneficerà di un contratto triennale da 30 milioni di euro netti a stagione. Una spesa complessiva pari a 90 milioni che, uniti ad un bonus già concordato alla firma, permetteranno all’ex Zagabria di andare a percepire una cifra pari a 100 milioni totali.

Ora, la stessa e identica cosa, potrebbe anche accadere ad un altro nerazzurro: già finito, nel recente passato, al centro di importanti rumors di mercato.

Gosens può dire addio già in estate: non solo Bundesliga, occhio ad una mega offerta araba

Robin Gosens è uno di quei calciatori destinato, con ogni probabilità, a poter dire addio all’Inter già in quest’estate.

Come ormai risaputo, infatti, il laterale tedesco è finito per attirare la forte attenzione di alcuni club di Bundesliga. Come, ad esempio, Wolfsburg e Union Berlino. Ad oggi, l’ipotesi maggiormente gradita dall’ex Atalanta, è sicuramente quella di un suo ritorno in patria anche se, c’è da essere sinceri, non è da escludere nemmeno quest’altro tipo di scenario.

L’idea potrebbe essere, infatti, quella di vedere qualche club arabo provare a farsi avanti per lo stesso Gosens: calciatore che, come già anticipato, è sostanzialmente chiamato all’addio da Milano.

Come già accaduto con innumerevoli calciatori, molti di questi militanti – fino a poco tempo fa – nel nostro campionato, il tedesco potrebbe anche finire per venir tentato da qualche società Saudita con una maxi offerta. Inter perciò avvisata. In caso di suo addio, il prescelto continua a restare ugualmente Carlos Augusto. Nome ancora oggi in pole per l’asse di sinistra.