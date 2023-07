Da Lautaro a Cuadrado, l’Inter parte per il Giappone | VIDEO

Il 27 luglio e il 1° agosto i nerazzurri di Inzaghi affronteranno rispettivamente l’Al-Nassr di Brozovic e il Paris Saint-Germain di Skriniar

Inter in partenza da Linate per la tournée in Giappone, dove ha in programma due amichevoli. Il 27 luglio Lautaro e compagni sfideranno l’Al-Nassr di Brozovic allo ‘Yanmar Stadium Nagai’ di Osaka, il 1° agosto invece il Paris Saint-Germain di Skriniar al ‘National Stadium’ di Tokyo.

Con il gruppo c’è Cuadrado, con il club riuscito in breve tempo a risolvere i problemi legati al visto, mentre non sono stati convocati da Inzaghi sia Radu che Agoume, entrambi in odore di cessione.